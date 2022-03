Webinar: "Strade Scolastiche, nuove piazze per le città" | 14 aprile 2022 - Bikeitalia.it

31 Marzo 2022

Si terrà giovedì 14 aprile alle ore 11.00 sui canali di Bikeitalia il webinar aperto a tutti e dedicato alla promozione e realizzazione di Strade Scolastiche.

L’iniziativa arriva a seguito della redazione dell’ebook “Strade Scolastiche – Nuove piazze per le città” pensato per promuovere le zone scolastiche e realizzato con la collaborazione dell’azienda di arredo urbano Metalco, leader nel settore dell’arredamento outdoor che ha deciso di sposare la filosofia delle strade scolastiche per poter dare maggior spazio e libertà di movimento ai bambini di tutta Italia.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione italiana, mettendo in luce i vantaggi in termini spaziali, sanitari, ambientali e sociali di progetti che restituiscono luoghi da vivere agli studenti di tutta Italia.

Prenderanno parte al webinar diversi attori intenti a promuovere la diffusione delle strade scolastiche, tra questi:

Sabrina Serra , Vicesindaco nonché Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, insieme a Roberta Calcina dell’associazione HubMat per parlare dell’esperienza si successo della Strada Scolastica in via Nenni;

, Vicesindaco nonché Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, insieme a dell’associazione HubMat per parlare dell’esperienza si successo della Strada Scolastica in via Nenni; Luca Boniardi, Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali, presenterà il progetto MapsMi legato alla qualità dell’aria e alla presenza di Black Carbon che si respira nei pressi degli istituti di Milano;

Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali, presenterà il progetto MapsMi legato alla qualità dell’aria e alla presenza di Black Carbon che si respira nei pressi degli istituti di Milano; Gabriele Sangalli, Urbanista e autore dell’ebook “Strade Scolastiche – Nuove piazze per la città”;

Urbanista e autore dell’ebook “Strade Scolastiche – Nuove piazze per la città”; Anna Becchi , Coordinatrice della Campagna Scuole Clean Cities Campaign ;

, Coordinatrice della Campagna Scuole Clean Cities Campaign ; Omar Gatti, Dottore in Scienze Motorie, parlerà dell’importanza dell’attività fisica in età infantile.

Per seguire il webinar è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di Bikeitalia, oppure cliccando qui per vederlo su YouTube.