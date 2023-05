Kidical Mass: i bambini in bicicletta si prendono la strada a Roma domenica 14 maggio

12 Maggio 2023

Domenica 14 maggio 2023 – In occasione dei 10 anni del Bike to School Roma e degli eventi europei Streets For Kids e Kidical Mass – l’associazione Bike to school ha chiamato a festa i gruppi Bike to school, le associazioni ambientaliste/cicloattiviste romane e alcuni negozi di biciclette per una super pedalata dedicata a bambine, bambini e genitori che per un giorno potranno riappropriarsi delle strade del

centro di Roma in bicicletta.

La prima Kidical Mass a Roma

L’evento “Scatenati in Bici, la prima Kidical Mass a Roma” ha come obiettivo sia di regalare ai bambini una giornata a pedali nella loro città che di portare al sindaco di Roma Roberto Gualtieri un messaggio di richiesta di strade più sicure (Città 30 e Strade Scolastiche) e a misura di bambini (aree pedonali, percorsi in sicurezza casa/scuola a piedi e in bici).

Come funziona il Bike to school

Il Bike to school è un’iniziativa di genitori che si organizzano – supportati dall’Associazione Bike to school – per accompagnare i propri figli a scuola, pedalando insieme: il gruppo di persone che pedala per strada protegge i bambini, che possono così pedalare felici. I Bike to school stimolano l’autonomia, la socialità e la mobilità attiva (fondamentale anche per l’apprendimento).

L’iniziativa è nata nell’autunno del 2013 inizialmente solo in due scuole di Roma e Milano e poi, grazie alla comunicazione via social media, si è diffusa in molte scuole e in alcune città e si è auto-organizzata in eventi a livello nazionale, cittadino, di quartiere, scolastico, con cadenza mensile o in alcuni casi anche

settimanale.

A Roma, a dieci anni dal primo appuntamento, i gruppi scolastici (bambini/genitori/volontari) che partecipano all’iniziativa sono sempre numerosi. A Napoli sono stati attivati anche gli istituti superiori; a Milano l’attività di “accompagnamento” si svolge settimanalmente in una decina di scuole con l’aiuto del movimento Critical Mass e si chiama Massa Marmocchi.

Le richieste delle Associazioni e dei gruppi di Bike to school

Realizzare 100 strade scolastiche cittadine entro i prossimi 3 anni; Istituire figure di Mobility Manager a livello municipale e/o scolastico per

lavorare ai piani di spostamento locali casa-scuola; Incentivare gli attuali pedibus e Bike to school esistenti e coinvolgendo gli

attivisti per la programmazione di nuovi; Pianificare la messa in sicurezza sistematica degli attraversamenti e dei

percorsi pedonali e ciclabili casa-scuola per favorire la mobilità pedonale,

ciclistica, la micromobilità e l’autonomia; Sensibilizzare la cittadinanza con una campagna di comunicazione e la

produzione di materiali informativi per genitori e insegnanti e gadget per i

bambini; Promuovere forme di incentivazione attraverso giochi e competizioni

virtuose tra scuole e premiando le scuole che finora si sono impegnate in

questo senso.

Domenica 14 maggio 2023 | h 10:30 | Roma – Circo Massimo

Appuntamento per tutte le bambine e i bambini pedalatori al CIRCO MASSIMO lato Tevere alle ore 10:30.

Sarà presente il polistrumentista-ciclista Adriano Bono e la sua musica. Durante il percorso al centro di Roma i bambini saranno scortati dalla polizia municipale: gli organizzatori ringraziano il Municipio I per aver supportato l’iniziativa.

I punti di incontro per convergere in bici al Circo Massimo

TORPIGNATTARA/PIGNETO | h 9:15 a Via Adriano Balbi 2 presso Cicli Pigneto che offrirà un rinfresco ai partecipanti.

| h 9:15 a Via Adriano Balbi 2 presso Cicli Pigneto che offrirà un rinfresco ai partecipanti. APPIO LATINO | h 9:40 a Via Niso 9 presso Rebike Altermobility

| h 9:40 a Via Niso 9 presso Rebike Altermobility SAN PAOLO/GARBATELLA | h 9:30 sotto il campanile della Basilica di San Paolo

| h 9:30 sotto il campanile della Basilica di San Paolo PRATI | h 9:30 a viale Angelico 2 angolo viale delle Milizie presso Ciclofficina #9

| h 9:30 a viale Angelico 2 angolo viale delle Milizie presso Ciclofficina #9 COLLI ANIENE | h 9:30 a Parco Tozzetti con i volontari dell’associazione “I Nostri Figli al Centro della Squola”

| h 9:30 a Parco Tozzetti con i volontari dell’associazione “I Nostri Figli al Centro della Squola” MONTE MARIO | h 9:00 davanti alla stazione Monte Mario, lato Trionfale

| h 9:00 davanti alla stazione Monte Mario, lato Trionfale STAZIONE TERMINI | h 9:00 davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore

| h 9:00 davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore ESQUILINO/VIA BIXIO | h 10:00 appuntamento alla Strada Scolastica

| h 10:00 appuntamento alla Strada Scolastica PORTA METRONIA | h 9:45 Largo Pannonia

Kidical Mass Roma – Il percorso

Dal Circo Massimo la carovana in bici dei bambini e dei genitori pedalerà per il lungotevere fino al Ponte Sisto per poi entrare a Via Giulia e sbucare, dopo aver percorso via di Monserrato, su Corso Vittorio Emanuele II. Quest’ultimo si percorrerà in direzione di Largo di Torre Argentina per poi passare su Via del Plebiscito, Piazza Venezia e arrivare infine al Campidoglio dai Fori Imperiali.

Dopo un sosta presso la Piazza del Campidoglio il gruppo si dirigerà su Via del Teatro di Marcello per poi tornare al punto di partenza, al Circo Massimo. Ecco il link al percorso con la mappa di komoot per un maggior dettaglio:

Maggiori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’evento: SCATENATI IN BICI – la prima KIDical Mass a Roma.

Gli organizzatori della Kidical Mass a Roma sono: Bike to school | Rebike | Salvaiciclisti Roma | Clean Cities | Legambiente Lazio | A Sud | Fiab Lazio. Con il contributo di: ZTL bici | Cicli Pigneto | Ciclofficina #9 | Bikeblock