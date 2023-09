Domenica 24 settembre la Kidical Mass a Roma festeggia 10 anni di Bike to School

Domenica 24 settembre in occasione del decimo anniversario del “Bike to School Roma” e degli eventi europei “Streets For Kids” e “Kidical Mass”, l’associazione Bike to School – con le associazioni ambientaliste/cicloattiviste romane* ha organizzato una festa su due ruote che coinvolgerà le famiglie di tutta la città nella “Scatenati in Bici, la Kidical Mass a Roma”.

© Sergio Gatto

Per la Città 30 e le Strade Scolastiche

Lo scopo di questo evento è duplice: in primo luogo, offrire alle bambine e ai bambini una giornata divertente e salutare esplorando la propria città in bicicletta, e in secondo luogo, inviare un messaggio forte al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, chiedendo strade più sicure per tutte le persone, con l’auspicio di vedere presto le iniziative #città30 e #StradeScolastiche diventare realtà, compresi percorsi pedonali e ciclabili sicuri da casa a scuola.

I dieci anni del Bike to School

L’iniziativa Bike to School è nata nel 2013 da un gruppo di genitori che desideravano accompagnare i propri figli a scuola in bicicletta. Oltre a promuovere uno stile di vita sano e attivo, il Bike to School si concentra sull’importanza dell’autonomia, della socialità e della mobilità sostenibile per i bambini. Inizialmente, si è diffusa in due scuole di Roma e Milano ma – anche grazie ai social media – si è rapidamente estesa a molte altre scuole e città italiane.

A Roma, a dieci anni dalla sua nascita, l’iniziativa continua a prosperare con la partecipazione di numerose famiglie, mentre a Napoli gli istituti superiori hanno abbracciato la causa e a Milano l’accompagnamento in bicicletta avviene settimanalmente in diverse scuole grazie al supporto del movimento Critical Mass, denominato “Massa Marmocchi”.

Le richieste all’Amministrazione

Le associazioni promotrici e i gruppi Bike to School hanno presentato una serie di richieste all’Amministrazione di Roma:

Creare 100 strade scolastiche cittadine entro 3 anni : un obiettivo ambizioso per rendere sicuri e accessibili i percorsi casa-scuola per i bambini.

: un obiettivo ambizioso per rendere sicuri e accessibili i percorsi casa-scuola per i bambini. Istituire figure di Mobility Manager a livello municipale e scolastico : questi professionisti lavoreranno ai piani di spostamento locali casa-scuola.

: questi professionisti lavoreranno ai piani di spostamento locali casa-scuola. Incentivare e sostenere il Bike to School esistente e promuoverne di nuovi : continuare a incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per i bambini.

: continuare a incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per i bambini. Pianificare la sicurezza degli attraversamenti e dei percorsi pedonali e ciclabili : migliorare la sicurezza delle strade per favorire la mobilità pedonale e ciclistica.

: migliorare la sicurezza delle strade per favorire la mobilità pedonale e ciclistica. Sensibilizzare la cittadinanza : promuovere la mobilità sostenibile attraverso campagne di comunicazione, materiali informativi per genitori e insegnanti e gadget per i bambini.

: promuovere la mobilità sostenibile attraverso campagne di comunicazione, materiali informativi per genitori e insegnanti e gadget per i bambini. Promuovere l’incentivazione attraverso giochi e competizioni tra scuole: premiare le scuole che si sono distinte nella promozione del Bike to School.

Domenica 24 settembre: Kidical Mass a Roma

L’appuntamento clou di questa iniziativa – dopo il successo della pedalata del 14 maggio scorso – è fissato per le 10:30 di domenica 24 settembre a Piazza di Spagna, dove centinaia di bambine, bambini e adulti in bicicletta si riuniranno per dare il via a questa giornata all’insegna della ciclabilità urbana. La musica di Adriano Bono accompagnerà il gruppo mentre attraverserà in bici il cuore di Roma. Durante il percorso, i partecipanti saranno scortati dalla polizia municipale e l’iniziativa ha il sostegno del Municipio I.

© Sergio Gatto

Inoltre, ci saranno diversi punti di incontro per i partecipanti provenienti da diverse zone della città, tra cui Esquilino, Torpignattara/Pigneto, Appio Latino, San Paolo/Garbatella, Prati e Colli Aniene, garantendo una partecipazione diffusa e inclusiva.

Kidical Mass a Roma: il percorso

Durante il percorso attraverso il centro di Roma, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare alcune delle icone della città, tra cui Piazza del Popolo, via del Corso, Piazza Venezia, Campidoglio e il Circo Massimo, rendendo questa pedalata un’esperienza indimenticabile.

Info e contatti

Chi è interessato a partecipare a questo evento o desidera avviare un Bike to School nella propria scuola, può contattare l’associazione via email all’indirizzo biketoschoolroma@gmail.com o direttamente su Facebook tramite la pagina Bike to School Roma.

* Gli organizzatori dell’iniziativa sono: Bike to School – Rebike – Salvaiciclisti Roma – Clean Cities – Legambiente Lazio – A Sud – Fiab Ruota libera