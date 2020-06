Da corsisti Bikeitalia a meccanici di bici: la storia di Lorenzo e Riccardo

3 Giugno 2020

Lorenzo Carniello e Riccardo Coral sono due ragazzi di Pordenone (Friuli Venezia Giulia) legati a stretto filo a Bikeitalia: nel 2017 sono stati i primi corsisti Masterclass della nostra scuola di formazione. Anzi a dirla tutta sono stati loro due a richiedere un Masterclass (che all’epoca non esisteva), permettendoci poi di creare questo corso dal quale sono nate 35 nuove attività imprenditoriali del mondo bici. Oggi hanno avviato la loro attività, l’officina Bike.Punto Garage, che si trova a Sacile.

Conosciamo meglio la loro storia.

Ciao Lorenzo e Riccardo, cosa facevate prima di aprire la vostra attività?

Lorenzo: ero responsabile ai servizi alla clientela area Veneto e del back office distributori in una grossa multiutility lombarda del settore energetico. Riccardo: lavoravo a tempo pieno nel settore del vending come caricatore

Cosa vi ha spinto a lasciare questo lavoro per avviare la vostra officina?

Lorenzo: causa una riorganizzazione aziendale dell’azienda in cui lavoravo ho subìto il licenziamento e quindi ho valutato alcune alternative di lavoro tra cui quella di gestire in proprio un’attività legata alla passione per la bicicletta. Riccardo: lanciarmi nell’attività della ciclofficina nasce sia dalla passione per la bicicletta che nel riscontrare una crescente disumanizzazione nel mio lavoro attuale.



Perché avete deciso di lanciarvi proprio sulle biciclette?

La passione reciproca per la bicicletta a 360 gradi, in particolar modo nella meccanica ma anche nell’estetica del mezzo.

Come avete strutturato la vostra nuova attività?

80% ciclofficina e 20% vendita bici e accessori

Il lavoro che farete nella vostra nuova officina che impronta avrà?

Essere riconosciuti come meccanici preparati, onesti e cordiali, ma soprattutto essere un riferimento per i clienti del quartiere.

In che misura vi è servito frequentare il corso Masterclass di Bikeitalia?

Il masterclass di Bikeitalia ci ha dato il “la” per decidere di avviare la nostra attività, ci ha fornito le basi per il nuovo lavoro che poi abbiamo sviluppato con molta fatica e pratica durante le serate.



Quali sono le vostre prospettive per il futuro, più o meno prossimo?

Un’officina di riferimento affidabile per la città di Sacile e delle città limitrofe nonché crescere come riferimento in regione per gli appassionati del cicloturismo, area specialistica in cui crediamo ci sarà grande crescita nel prossimo futuro.