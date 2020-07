Nasce la piattaforma Rent&Fit, il Booking per il noleggio delle biciclette

7 Luglio 2020

La riscoperta della bicicletta e la necessità di rivedere il modello di vacanze estive a cui eravamo abituati traccia un nuovo trend per i prossimi mesi i quali, molto probabilmente, saranno all’insegna del cicloturismo. Così, per rispondere al desiderio di spostamenti sostenibili e sicuri, è nata rentandfit.com, la piattaforma made in Italy interamente dedicata al noleggio delle biciclette che sostiene la mobilità attiva, sia in vacanza che in città.

Rent&Fit, un po’ come la più conosciuta piattaforma Booking per la ricerca degli Hotel, mette in contatto dei noleggiatori di biciclette selezionati e gli utenti, da chi si sposta in bici in città quotidianamente, ai ciclisti occasionali e fino a chi desidera provare l’ultimo modello da downhill.

La startup innovativa ha anche una vocazione sociale, che guarda sia all’impatto ambientale, sia a quello della responsabilità d’impresa, ponendo l’innovazione digitale a supporto delle realtà e dell’economia locali.

Il noleggio di biciclette muove ad oggi 200 milioni di euro l’anno solo in Italia e sono tantissimi coloro che lo preferiscono all’acquisto per ragioni economiche e di praticità, specialmente in vacanza.

Il noleggio è semplice e immediato, è sufficiente accedere al sito, selezionare la zona per usufruire del servizio, i giorni di utilizzo e il tipo di bicicletta.

Dopo aver scelto la soluzione più adatta alle proprie esigenze, basta effettuare il pagamento tramite carta di credito e recarsi presso il noleggiatore per iniziare a pedalare in tutta tranquillità.

Il servizio è già attivo in Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto, che insieme intercettano oltre il 50% del movimento cicloturistico in Italia.