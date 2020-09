Carso Verde: l’osservazione dell’orso bruno

15 Settembre 2020

Chi vuole osservare un orso alzi la mano! Anzi, si prepari a partire per la vicina Slovenia. La destinazione, ricca di parchi naturali e aree protette, è ricoperta per il 60% da foreste e boschi rigogliosi dove hanno il loro habitat moltissime specie animali e vegetali.

Orso bruno in Slovenia, crediti Cristine Sonvilla www.slovenia.info

Di particolare bellezza è la regione del Carso Verde, un’oasi per la biodiversità che si trova appena oltre il confine italiano, tra Trieste e Lubiana. Nell’area, che deve il proprio nome ai paesaggi tipicamente carsici ed è conosciuta per le grotte di Postumia, si trova il Parco della Notranjska in cui vivono moltissimi animali. Ma dicevamo l’orso, giusto?

Qui vive in totale libertà l’orso bruno, il maggior carnivoro d’Europa. Se desideri ammirare in sicurezza questo straordinario animale, puoi partecipare a una delle escursioni di osservazione organizzate da Zeleni Kras (Carso Verde, appunto). Nel tardo pomeriggio, quando aumentano le probabilità di imbattersi in uno o più esemplari, una guida esperta accompagna i viaggiatori attraverso il bosco e poi sulle torrette di osservazione, dei capanni in legno rialzati, e svela tutti i segreti di questo maestoso animale.

Non mancherà l’occasione di imparare a riconoscere i segni del passaggio dell’orso bruno che vive alle pendici del monte Snežnik, e di scoprire come con il tempo uomo e orso si sono abituati a convivere in questo territorio. Infatti, seppure caratterizzato da una natura rigogliosa, il Carso Verde è antropizzato.

Orso bruno sloveno, crediti www.slovenia.info

Questa escursione è alla portata di tutti, servono solo piccoli accorgimenti come evitare qualsiasi tipo di profumo (no deodoranti, profumi, dopobarba, creme profumate e simili) e indossare scarpe e vestiti adeguati a una camminata nei boschi.

Il Carso Verde

Si tratta di una regione dal paesaggio incantevole, caratterizzato dalle doline carsiche, delle pianure dai confini rocciosi dove si trovano specchi d’acqua, borghi affascinanti e castelli.

Castello di Snežnik, www.slovenia.info

Soprattutto è una destinazione ideale per chi ama le vacanze in bicicletta. Si pedala in sicurezza attraverso panorami che riappacificano con il mondo, c’è un’ottima accoglienza ed è possibile partecipare a tour ed escursioni di ogni tipo.

L’escursione “osservazione degli orsi” nel dettaglio:

L’escursione comprende la presenza di una guida esperta; approfondimento sulla vita degli orsi nel Carso sloveno; preparazione dei partecipanti al tour; trasferimento e camminata guidata nel bosco fino al capanno di osservazione; osservazione in sicurezza degli orsi; assicurazione.

