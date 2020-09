Milano fa il pieno di colore con l’Urbanismo Tattico

29 Settembre 2020

Continuano gli interventi milanesi per riqualificare spazi pubblici e restituire luoghi da vivere alle persone. Così, tra un progetto e l’altro le strade di Milano si stanno riempiendo sempre più di colore.

Foto dalla pagina Facebook Made in Corvetto

Negli ultimi giorni si sono aggiunte al programma “Piazze Aperte” anche Piazzale Ferrara e Largo Balestra, dove oltre ad arrivare vernice fresca sono stati posizionati nuovi arredi, fioriere e tavoli da ping pong.





Altri interventi riguarderanno viale Sicilia, dove verrà pedonalizzato l’ingresso di fronte a una scuola, in modo da creare uno spazio più sicuro per i bambini così anche come lungo viale Molise.

Programma Piazze Aperte

Progetti di cui gli Assessori alla Mobilità e all’Urbanistica, Marco Granelli e Pierfrancesco Maran, vanno fieri e rivendicano come interventi per restituire qualità ai vari quartieri di Milano. “Avremo una città sempre più vivibile, con strade sicure, nuove aree di interesse collettivo nei quartieri soprattutto in presenza di edifici come le scuole – spiegano i due assessori – questi i criteri che adottiamo per ricamare in tutta la città le “Piazze Aperte”, luoghi dove pedoni e mobilità leggera si connettono strettamente alla vita di quartiere. Il progetto sta funzionando e lo dimostra la risposta e la grande collaborazione proprio delle scuole che ci chiedono di intervenire per rallentare la velocità dei veicoli o addirittura creare nuove aree pedonali“.

Urbanismo tattico in Piazzale Ferrara a Milano (Foto pagina FB Made in Corvetto)

Tra i vari cantieri aperti anche le prime “Zone scolastiche” di Milano grazie alle novità introdotte dalla riforma del codice strada approvato dal Parlamento. Passano così da 26 a oltre 40 le strade di fronte alle scuole con limitazioni al traffico o completamente pedonalizzate.