Il sindaco di Londra: “Aria pulita per le scuole, al via monitoraggio delle strade”

2 Ottobre 2020

Continua l’impegno del sindaco di Londra Sadiq Khan per migliorare la qualità dell’aria della città, in particolare quella attorno agli edifici scolastici.

I bambini passano a scuola la maggior parte della loro giornata, garantire loro ambienti, cortili e strade con meno smog è una battaglia fondamentale per farli crescere in salute.

Cosa accade quando si chiudono le strade davanti alle scuole

Così il sindaco che già si è speso più volte in interventi per favorire una migliore qualità dell’aria ha deciso di iniziare un percorso che porterà al monitoraggio di diverse strade poste nelle vicinanze delle scuole, un modo per analizzare i quantitativi di inquinanti nell’aria e avere un quadro completo rispetto a quali interventi portare avanti in futuro.

Intanto Transport for London ha già finanziato la realizzazione di 430 strade scolastiche tra interventi duraturi e chiusure temporanee, a cui si sommerà il nuovo piano di monitoraggio per confrontare, dati alla mano, i vantaggi sull’aria della chiusura delle strade.

In 18 scuole primarie verranno così posizionati 30 sensori all’avanguardia in grado di registrare i livelli di biossido di azoto. La metà di queste scuole ha recentemente introdotto una strada scolastica, sarà quindi possibile misurare i miglioramenti della qualità dell’aria e confrontarli con le scuole con strade ancora aperte al traffico automobilistico.

Oltre ai sensori si procederà a effettuare indagini che cercheranno di misurare i cambiamenti comportamentali delle famiglie a seguito dell’introduzione delle nuove strade scolastiche, capendo così di quanto è stato ridotto l’uso dell’auto e quanto sia aumentato lo spostarsi a piedi o in bicicletta. Sempre TfL già nel 2018 mostrava che gli spostamenti casa-scuola rappresentato un quarto del traffico mattutino nei giorni feriali, con un viaggio scolastico medio inferiore a un chilometro.

I risultati dello studio quasi certamente aiuteranno a rendere permanenti alcune chiusure e ad aumentare il numero di strade scolastiche, avendo una popolazione più informata e più attiva.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “Sono lieto di lanciare il nostro progetto di monitoraggio della qualità dell’aria in occasione della Giornata senza auto. È fondamentale non buttare via i miglioramenti apportati alla qualità dell’aria durante il lockdown degli ultimi mesi.

Le 430 nuove School Streets finanziate come parte del nostro piano Streetspace giocheranno un ruolo importante nel consentire a genitori e bambini di camminare e andare in bicicletta, con diversi vantaggi, non ultimo nel migliorare la qualità dell’aria. Troppe vite sono già perse ogni anno a causa dell’aria tossica della nostra città e i risultati del nostro studio di monitoraggio mostreranno quanta differenza fa la riduzione dei viaggi in auto”.