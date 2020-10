Rimini ha un nuovo lungomare senz’auto

7 Ottobre 2020

Rimini può vantare un nuovo lungomare completamente riqualificato per dare maggior spazio alle persone. Il nuovo assetto del lungomare Tintori infatti non lascia spazio ad auto in sosta e traffico, ma anzi restituisce alla città e ai turisti una delle aree più belle di Rimini.

Al posto di parcheggi e file di lamiere trovano posto alberi, aiuole, una nuova pavimentazione, una passerella pedonale e una ciclabile. Quest’ultima consentirà di raggiungere comodamente Riccione in 8 km di bicicletta e di collegarsi alla ciclovia adriatica, uno dei percorsi cicloturistici più apprezzati per la sua semplicità e per i territori attraversati.

Da tempo la città di Rimini è impegnata nel dare maggior spazio alle persone attraverso interventi che favoriscano la mobilità attiva a piedi e in bicicletta.

Il post Facebook di Ciclisti Urbani Rimini mostra esattamente i vantaggi del nuovo intervento.