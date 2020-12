“Grizzly Tour”: l’impresa delle Cicliste per caso diventa un documentario

25 Dicembre 2020

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Linda Ronzoni e Silvia Gottardi, le Cicliste per caso, per le loro pedalate “no limits” in giro per il mondo. E proprio qui su Bikeitalia vi abbiamo raccontato, tra le altre, anche la loro impresa del 2018: la Great Divide, una pedalata di 4.000 chilometri con 60.000 (sì, sessantamila) metri di dislivello attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico.

Un’avventura unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. Ora questa impresa è diventata un documentario che sarà disponibile da mercoledì 30 dicembre su Amazon Prime: intanto godiamoci insieme il trailer di questa pedalata epica!

“Un’impresa che, giorno dopo giorno, le ha costrette a misurarsi con i propri limiti, con la propria forza e la propria fragilità, la quale ha messo alla prova il loro legame. Perché ogni viaggio in fondo è una storia d’amore”, recita il testo che accompagna il trailer.

Buona visione!

[Regia di Silvia Gottardi / Sceneggiatura: Silvia Gottardi / Fotografia: Ramona Linzola, Silvia Gottardi / Montaggio: Jacopo Fantastichini / Musica: Kevin Macleod / Suono: Marco Fanelli /Produttore: Silvia Gottardi, Leonardo Barrile, Jacopo Fantastichini, Francesco Favale / Cast: Silvia Gottardi, Linda Ronzoni, Simona Pezzano, Ramona Linzola].

www.ciclistepercaso.com