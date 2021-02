BAM! Campfire: il raduno europeo dei cicloviaggiatori torna a giugno 2021 sui Monti Lessini

19 Febbraio 2021

Torna il BAM! (Bicycle Adventure Meeting) nella formula Campfire il 12 e 13 giugno 2021 al Rifugio Lausen sui Monti Lessini (Verona): una location che già nel 2020 aveva registrato il tutto esaurito con molti mesi di anticipo e che ospiterà di nuovo il raduno europeo dei cicloviaggiatori.

Un rifugio, un mare di tende e tantissime biciclette: questo è lo spirito del BAM!, il raduno di chi ha fatto del viaggio in bici il proprio stile di vita e che anche per quest’anno – a causa della pandemia in corso – si terrà a numero chiuso.

Il tema di quest’anno sarà “No borders, just horizons” un invito ad alzare lo sguardo, a immaginare, a tornare a sentirsi liberi.

Un evento che rappresenta anche un’opportunità imprenditoriale per i territori, come sottolineano gli organizzatori di 3Parentesi del BAM! nella nota di presentazione della nuova edizione 2021: “Un momento di riflessione per tutto il settore e al contempo una vetrina per il territorio, aperta verso gli appassionati stranieri e gli italiani che si avvicinano a questo mondo. BAM! è infatti da sette anni un riferimento per una community internazionale, fatta di appassionati, ma anche di aziende e giornalisti, che usa le bicicletta per scoprire il mondo; a ogni edizione si ascoltano storie di grandi viaggi, di incredibili avventure, ma ci si ricorda anche che la bellezza delle bicicletta è nella sua immutabile semplicità, che con poco, due ruote, una catena e 7 tubi, porta lontano, e poco cambia che sia una scampagnata o un viaggio verso la Patagonia”.





Con questa settima edizione ormai alle porte, il BAM! si conferma come punto di riferimento nel settore dei viaggi in bici avventurosi e nel panorama di eventi dedicati al bikepacking, al gravel e a tutto ciò che rappresenta una filosofia che sta tra ciclismo e esplorazione, tra outdoor e cicloturismo.

Il programma dell’evento è semplice, come spiegano gli organizzatori: “BAM! Campfire inizia partendo da casa in bici e viaggiando verso i monti di Verona. Tutti i partecipanti sono invitati a partire da casa pedalando, o quanto meno a percorre in sella gli ultimi chilometri. Poi si pianta la tenda tra le montagne della Lessinia e si passano due giorni ad ascoltare storie, seguire workshop, ascoltare musica e conoscere persone. Nulla di più… ed è tutto quel che serve”.

Presto apriranno le iscrizioni per l’edizione 2021 del BAM! Campfire: per aggiornamenti e dettagli sul programma è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento www.bameurope.it