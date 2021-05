Codice della Strada: attribuite le deleghe al viceministro Alessandro Morelli

4 Maggio 2021

Torna di attualità il tema del Codice della Strada e del suo iter di Riforma in Parlamento. Il 28 aprile scorso, infatti, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) Enrico Giovannini ha attribuito le deleghe ai due viceministri e al sottosegretario del suo dicastero e, in particolare, la materia del Codice della Strada è stata assegnata al viceministro della Lega Alessandro Morelli, già presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati dal 21 giugno 2018 al 29 luglio 2020.

Dunque – come si legge nel decreto di nomina – al viceministro Morelli sono state attribuite le deleghe “alle proposte e alle iniziative legislative per la revisione del Codice della Strada” nonché “iniziative per la digitalizzazione delle infrastrutture stradali” e “al coordinamento funzionale delle attività svolte dai Commissario straordinari per gli interventi stradali”. Oltreché una serie di altre materie tra cui l’edilizia scolastica e le attività inerenti gli interventi da realizzare/completare relativamente ai Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

A proposito di Codice della Strada, ricordiamo il suo tweet del 24 febbraio scorso quando – da viceministro del MIMS fresco di nomina – il suo primo pensiero fu di “mettere la quinta e andare a 150” (con chiaro riferimento alla sua storica battaglia per l’innalzamento del limite fino a 150 km/h in autostrada, ndr):

Grazie a Matteo e al popolo della Lega, da domani al lavoro come Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, mettiamo la quinta e andiamo a 150!!! pic.twitter.com/9EN4aDBJk7 — Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) February 24, 2021

Le urgenze nell’agenda della mobilità post Covid, però, riguardano soprattutto gli spostamenti urbani e la redistribuzione dello spazio pubblico nelle città per decongestionare il traffico motorizzato e garantire l’adeguato distanziamento fisico tra le persone: dunque l’ampliamento di marciapiedi e la realizzazione di corsie ciclabili transitorie (da rendere auspicabilmente definitive, ndr) e la moderazione della velocità con più Zone 30 e la realizzazione delle Strade Scolastiche che possono costituire una solida base su cui rifondare la mobilità delle città nel post pandemia.

Per questo ci auguriamo che l’iter di Riforma del Codice della Strada tenga conto della situazione e persegua quegli obiettivi che già numerose associazioni per la ciclabilità e l’ambiente avevano sostenuto nel corso delle loro audizioni in tempi non sospetti, ben prima di questa emergenza con cui stiamo facendo e continueremo a fare i conti nei prossimi anni.

C’è da dire che l’attribuzione delle deleghe non viene fatta “a scatola chiusa” ma – come si legge nel decreto di attribuzione – “resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica”. E le recenti dichiarazioni del ministro Giovannini in merito alla volontà di investire risorse e attenzione nella ciclabilità lasciano ben sperare.

Le prossime settimane saranno dunque decisive e daranno un chiaro indirizzo in merito alla ripresa dell’iter parlamentare di Riforma del Codice della Strada: su Bikeitalia terremo monitorato il tema per darne conto ai nostri lettori.