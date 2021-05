2 giugno in bici: il BIKEITALIA DAY sarà in oltre 10 città

6 Maggio 2021

Il 2 giugno in tutta Italia si terrà il BIKEITALIA DAY: una pedalata festosa che coinvolgerà ogni singola città d’Italia. Il punto di partenza di ogni città sarà alle ore 16:00 dal palazzo del Municipio e si svilupperà per una decina di km e terminerà in un parco o in un luogo in cui si possa stare insieme, a opportuna distanza. Chi avrà voglia potrà continuare nella propria pedalata.

Il BIKEITALIA DAY è una celebrazione della giornata mondiale della bicicletta e serve a ricordare a noi e a chi ci sta intorno che la bicicletta è uno strumento in grado di risolvere molti problemi e che serve più spazio per le biciclette.

In meno di 48 ore dal lancio, sono già 12 le città che hanno iniziato a organizzare la pedalata. Tra queste Milano, Roma, Napoli, Verona, Treviso e altre più piccole che trovate a questo link.

Per organizzarlo nel proprio comune basta:

compilare il form di partecipazione (per essere inseriti nella mappa e ricevere i materiali di comunicazione); leggere il manuale del BIKEITALIA DAY creare un percorso di 10-15 km con partenza dal Municipio; condividere il percorso con la polizia municipale del proprio comune per garantire la sicurezza di tutti; parlarne sui social e con gli amici per invitarli a partecipare, stampare e attaccare qualche volantino; guidare il gruppo che partirà il 2 giugno alle ore 16:00 e aiutare a gestire la sicurezza; divertirsi.

Se non si ha voglia di organizzarlo, basterà andare davanti al palazzo del proprio comune alle ore 16 del 2 giugno a pedalare: l’organizzazione l’avrà fatta qualcun altro.

Il 2 giugno sarà quel momento in cui pedaleremo tutti insieme e, se lo vorremo, potrà essere veramente bellissimo.