Liguria Bike Trail, in gravel o mtb tra mare e montagna

15 Giugno 2021

Liguria Bike Trail, un viaggio alla scoperta di un territorio di grande bellezza paesaggistica. Lì dove le Alpi Liguri si tuffano nel mare, dove la resina e salsedine si fondono in un unico e inebriante profumo, quello dell’avventura. L’appuntamento è per venerdì 24 settembre 2021 a Ospedaletti, borgo marinaro in provincia di Imperia, punto di partenza/arrivo dell’evento con diversi percorsi da affrontare in gravel o mtb.

Liguria, tra mare e montagna

Si pedala nel Ponente Ligure, terra di confine e di paesaggi aspri e maestosi. Terra da cui lo sguardo arriva a scorgere, nei giorni sereni e limpidi, le coste toscane, la Corsica, la Costa Azzurra. E i picchi innevati del parco nazionale del Mercantour.









Così lascerete la vostra impronta sul territorio francese e nelle terre occitane, passerete per paesi arroccati su speroni rocciosi, in siti di origine Celtica, o difesi da castelli.

Quindi strade militari vi porteranno sulla cima più alta della Liguria, il monte Saccarello (2.201 metri), spartiacque della Val Tanaro, la Val Roia e la Valle Argentina.

E, ancora, sterrati, sentieri e strade secondarie vi spingeranno in boschi di faggi e castagni, su pascoli e abetaie, fino a farvi sbucare nuovamente di fronte al mare, sull’Aurelia. Lì attraverserete borghi e città della Riviera delle Palme e della Riviera dei Fiori. Tutto questo, anzi, molto di più, aspetta chi ha la curiosità e la voglia di affrontare oltre 300 chilometri di traccia, con più di 7.000 metri di dislivello positivo. In una stagione dove tutto comincia a tingersi dei colori dell’autunno.







Percorsi mtb e gravel per tutti i gusti

Inoltre quest’anno, per venire incontro a molte richieste, verrà proposta una traccia B-Road, che si snoderà su strade secondarie e sterrate. Il percorso permetterà a chi possiede una bici gravel, di godere delle bellezze del territorio ligure. Ovviamente sarà aperto anche a chi utilizza mtb o monstercross, ma è alla ricerca di un percorso un po’ meno tecnico e più scorrevole. La sua lunghezza sarà di circa 400 km.







Liguria Bike Trail 2021

Dunque saranno tre tracce tra cui scegliere:

Classic | 310 km 9.000 mt dsl | traccia adatta a Mtb, monstercross

| 310 km 9.000 mt dsl | traccia adatta a Mtb, monstercross Weekend | 250 km 6.800 mt dsl | traccia adatta Mtb, monstercross

| 250 km 6.800 mt dsl | traccia adatta Mtb, monstercross B-Road | 410 km 11.000 mt dsl | traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross

Infine, per maggiori informazioni sul Liguria Bike Trail visitare il sito dell’evento: www.liguriabiketrail.it