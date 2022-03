Utrecht, la trasformazione è completa: ecco la strada ciclabile [video] - Bikeitalia.it

24 Marzo 2022

È terminata solo da pochi mesi la completa trasformazione della strada “Smakkelaarsveld”, l’asse viario di collegamento tra il centro della città di Utrecht alla stazione centrale.

Oltre 10 anni per stravolgere completamente quello che nella storia della città è sempre stato un punto nevralgico del centro urbano.

Smakkelaarsveld oggi, foto di Bicycle Dutch

Trasformata più volte nel corso del tempo per essere adattata alle evoluzioni tecnologiche nel campo della mobilità, è passata da essere un’arteria di traffico motorizzato a corsia dedicata ai mezzi pubblici fino all‘attuale assetto di “strada ciclabile”.

Nel 1960 la strada era pensata esclusivamente per il transito delle auto (prima della grande crisi petrolifera che trasformò le città olandesi nei luoghi che conosciamo oggi), nel 1980 il viale accolse e diede ampio spazio ai mezzi pubblici con tram e filobus, mentre a partire dal 2012 iniziarono le trasformazioni che trovano compimento solo oggi.

Interno del parcheggio bici

La conformazione attuale privilegia gli spostamenti in bicicletta, offrendo spazi importanti per chi si muove su due ruote (si tratta della strada dedicata alle bici più ampia di tutta la città), garantendo comunque l’accesso al centro ai veicoli per il trasporto merci.

La nuova strada garantisce l‘accesso al parcheggio biciclette più grande del mondo: la velostazione di Utrecht, più volte promossa come un intervento che ha fatto scuola in tutto il mondo dell’architettura legata alla mobilità. Il tratto più prossimo alla stazione è completamente chiuso al traffico veicolare e raggiungibile solo a piedi, in bicicletta o con il tram.

Grazie alle nuove modifiche apportate all’area è stato ricreato un ampio spazio verde, con nuovi viali alberati e piccoli parchi urbani frutto anche delle recenti trasformazioni che hanno coinvolto la zona con nuovi quartieri a basso impatto ambientale.

[Fonte: https://bicycledutch.wordpress.com/2021/12/01/will-this-place-ever-be-finished/]

