Una manifestazione europea per chiedere strade a misura di bambini - Bikeitalia.it

28 Aprile 2022

La manifestazione, promossa in tutta Europa, chiede la realizzazione di strade scolastiche davanti alle scuole, per avere luoghi più sicuri in cui far muovere e giocare i bambini.

Adv



L’iniziativa è promossa dalla campagna Clean Cities, una coalizione europea che punta a cambiare la mobilità delle città passando a forme più sostenibili e attive entro il 2030.

Poster della campagna #StreetsForKids

Migliorare la qualità dell’aria, liberare dalle auto le strade davanti alle scuole e promuovere gli spostamenti attivi casa-scuola è un altro obiettivo della campagna Clean Cities e dell’iniziativa #StreetsForKids.

Del resto, ridurre la presenza di automobili in prossimità delle scuole consente davvero di migliorare la qualità dell’aria che respirano i bambini. A sostegno di questa tesi c’è ad esempio tutto il lavoro svolto dall’Università di Milano attraverso il progetto Mapsmi, presentato dal Dott. Luca Boniardi in occasione del webinar dedicato alla promozione delle strade scolastiche organizzato da Bikenomist in collaborazione con Metalco.

L’appuntamento di Clean Cities #StreetsForKids del 6 maggio 2022 – organizzato dalla School Streets Coordinator Anna Becchi – nasce appositamente per sensibilizzare le famiglie e le amministrazioni al tema, chiedendo ai bambini di scendere in strada per un giorno e riappropriarsi dello spazio per giocare, muoversi e divertirsi.

Tutte le città o le scuole che vogliono aderire all’iniziativa possono compilare il form presente sul sito, scaricare i materiali di comunicazione e seguire le indicazioni degli organizzatori.

E il coordinatore della campagna Clean Cities per l’Italia Claudio Magliulo sarà presente a Reggio Emilia a MobilitARS 2022, il 26 e 27 maggio, per illustrare i risultati delle iniziative per la promozione delle strade scolastiche che la coalizione sta portando avanti in tutta Europa.