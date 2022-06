Due pedalate in compagnia verso il BAM! 2022 - Bikeitalia.it

31 Maggio 2022

BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, il più grande evento dedicato al cicloturismo e all’avventura in sella d’Europa, torna a Mantova, da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022. Sono attesi migliaia di cicloviaggiatori da tutta Italia e dall’estero, per ritrovarsi a condividere la propria passione per il viaggio e le due ruote. In questo contesto SCOTT Italia e il marchio di bici tedesco Bergamont saranno presenti con due aree espositive e una serie di attività mirate a coinvolgere tutti gli appassionati di viaggio e avventura.

Inoltre gli ambassador dei marchi Scott e Bergamont – la coppia di Ora Pedala e quella di Plastic Freeride – proporranno due pedalate di avvicinamento al BAM! 2022 percorrendo in compagnia la Ciclovia del Mincio. Ecco le coordinate per gli appuntamenti.

Ora Pedala Social Ride (2 tappe)

Costanza e Giacomo di Ora Pedala

Si parte giovedì 9 giugno a Milano – ritrovo alle ore 8:30 all’angolo tra Via Idro e Via Padova – insieme ai ragazzi di Ora Pedala, progetto di Giacomo e Costanza che si propone di raccontare le ciclovie più belle d’Italia e documentare il viaggio, promuovendo l’esplorazione in bici.

Venerdì 10 giugno, ritrovo a Brescia presso Ostello Luogo Comune alle ore 7:30 e, per chi volesse, ritrovo a Monzambano alle 13 per percorrere insieme gli ultimi 35 km sulla ciclabile del Mincio

Info: https://www.orapedala.com/ | Instagram: https://www.instagram.com/ora_pedala/

Plastic Freeride (1 tappa)

Raffaele e Sara di Plastic Freeride

Sabato 11 giugno – con ritrovo alle ore 9:00 a Peschiera del Garda, presso Sportler Bike (località Mandella, 12, 37019 VR), ci saranno i Plastic Freeride, il progetto “green” di Raffaele e Sara che armati di pinze telescopiche, raccolgono quanti più rifiuti possibile, principalmente plastici, ma anche lattine, vetro, che si trovano a bordo strada.

Info: https://www.plasticfreeride.it/ | Instagram: https://www.instagram.com/plasticfreeride/