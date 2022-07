Isola d'Elba, paradiso del turismo attivo con oltre 400 km di percorsi per bici - Bikeitalia.it

5 Luglio 2022

L’Isola d’Elba: una mèta italiana d’eccellenza per il turismo attivo, da scoprire in bici. Un paradiso per ogni tipo di ciclista che grazie a un recente accordo di sponsorizzazione con Scott – l’azienda svizzera produttrice di biciclette, abbigliamento ed equipaggiamento sportivo – sarà ancora più ricco di eventi per valorizzare il binomio sport e territorio.

Isola d’Elba, un paradiso per i biker

Una destinazione sempre più ricercata per trascorrere una vacanza tra borghi, sentieri, natura e le oltre 200 spiagge che si affacciano su un mare dalla straordinaria varietà di colori. L’Isola d’Elba è questo, ma anche molto altro: è avventura, adrenalina e libertà, grazie alla forte vocazione outdoor che si è sempre più affermata in questi ultimi anni, rendendo la Perla del Tirreno una mèta imperdibile per sportivi e appassionati del turismo attivo in ogni stagione, anche in inverno, con temperature che restano miti.

L’Isola d’Elba in bici

Per le sue dimensioni ideali e la presenza di tracciati adatti a ogni livello, l’Isola d’Elba è infatti molto amata dai biker, amatoriali e professionisti, che la percorrono in lungo e in largo sugli oltre 400 chilometri di percorsi per bici su strada e trail. Dai tracciati più tranquilli e panoramici a quelli più sfidanti e impegnativi, pedalare all’Elba vuol dire immergersi nella vegetazione, nei colori e nei profumi della macchia mediterranea, ammirando meraviglie naturali come il Monte Calamita a sud est o resti di epoche passate come i terrazzamenti delle antiche miniere a nord.

La collaborazione con Scott Italia

In un contesto così favorevole, Scott ha posto le basi per una collaborazione a 360° con l’Isola d’Elba fino al 2024, che si declinerà con una serie di progetti volti a valorizzare lo sport e la vita all’aria aperta. L’obiettivo comune è chiaro: sviluppare una serie di attività in totale sinergia sfruttando il territorio elbano e il know-how di Scott.

“La sponsorship con Isola d’Elba è strategica per Scott Italia in quanto ci permetterà di poter realizzare e supportare progetti che valorizzeranno tutti i nostri segmenti di mercato” – afferma Ivano Camozzi, Brand Manager di Scott Italia – “Conosciamo da tempo lo staff organizzativo del Capoliveri Bike Park e di Visit Elba e siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per una collaborazione proficua e di lunga durata. Siamo molto felici di intraprendere questa strada che pone al centro l’esperienza e la valorizzazione dello sport e del territorio. Non vediamo l’ora di metterci in pista ed iniziare questa avventura”.

La partnership si inserisce tra gli eventi sportivi nazionali e internazionali organizzati sull’isola nell’ultimo periodo, che hanno contribuito a rafforzare in poco tempo la sua immagine di luogo ideale dello sport amatoriale e professionistico: l’Elba ha ospitato i Mondiali MTB Marathon nel 2021 grazie alla collaudata esperienza del Comitato Organizzatore della Capoliveri Legend Cup, ed è ormai da anni la meta scelta dalla Nazionale Italiana per gli allenamenti di inizio stagione, oltre che tappa degli Internazionali d’Italia Series MTB con la Capoliveri Legend XCO.

Una mèta a vocazione cicloturistica

“Basta un po’ di spirito d’avventura per andare alla scoperta dei segreti ‘dell’altra Elba’, quella meno frequentata e conosciuta dal turismo balneare. È proprio questo lo spirito dei numerosi biker che ogni anno vengono a pedalare sulle nostre strade e track, immersi nella natura”, commenta così Niccolò Censi, coordinatore Gestione Associata Turismo all’Elba, che aggiunge: “Abbiamo individuato in Scott Italia il partner ideale per proseguire su questa strada e spingere sempre di più, come farebbe un vero biker: vogliamo che sempre più persone, appassionati o curiosi in cerca di nuove esperienze, possano esplorare l’Elba sulle due ruote. Il boom di prenotazioni non solo di professionisti e sportivi, ma in generale di turisti che cercano un’oasi naturale con un’offerta turistica variegata sta già portando numeri record per la stagione estiva appena cominciata, grazie anche a connessioni strategiche come la recente nuova rotta Elba-Bologna, che la rendono raggiungibile in poche ore da tutta Europa”.

Capoliveri Bike Park

“Siamo veramente onorati e felici che un marchio così prestigioso come Scott abbia bussato alla nostra porta, dopo anni di corteggiamento: significa che un segno indelebile sulla storia sportiva della nostra amata Isola lo abbiamo lasciato. Intraprendere questo nuovo percorso di collaborazione con un brand così importante è un’opportunità da non farsi sfuggire e che si presenta con un tempismo perfetto – sottolinea Maurizio Melis presidente dell’Asd Capoliveri Bike Park – Abbiamo percorso oltre un decennio di immense soddisfazioni ed importanti traguardi organizzativi, ottenuti grazie ad un meraviglioso gruppo di persone. Ma anche di enormi fatiche, culminati con lo svolgimento del mondiale Marathon MTB 2021, una gara leggendaria. All’inizio di questo 2022, sullo slancio emozionale e con un po’ di sana incoscienza che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo accettato una nuova sfida che ci ha proposto l’Amministrazione di CAPOLIVERI: la creazione di un BIKE PARK permanente e lo sviluppo di tutti quei servizi necessari a renderlo fruibile 365 giorni l’anno in MTB e non solo. Questa nuova partnership potrà solo aiutarci in questa fantastica avventura“.

Tante novità in arrivo

Le attività in programma sono molte e in via di definizione. Questi sono solo alcuni dei progetti pilota che partiranno a breve.

Race | Ad ottobre confermata la sponsorship con Capoliveri Legend Cup, la gara di mountain bike che proprio lo scorso anno ha visto sui propri percorsi gareggiare i migliori interpreti della mtb marathon.

Bike Park | Nel corso della stagione verrà dato un grosso impulso al progetto Capoliveri Bike Park e alla segnaletica dei percorsi.

Training Camp & Attività di Shooting | L’isola d’Elba diventerà sede e location dei collegiali per tutte le squadre pro di Scott e sono in programma shooting e video che vedranno come protagonisti principali il territorio elbano e gli atleti.

Per maggiori informazioni: https://www.scott-sports.com/it/it/news/bike/il-paradiso-dei-biker