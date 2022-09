La Fiera del Cicloturismo trasloca: l'edizione 2023 si terrà a Bologna - Bikeitalia.it

2 Settembre 2022

Dopo il successo della prima edizione a Milano che ha coinvolto oltre 15.000 visitatori, la Fiera del Cicloturismo rilancia e cambia città.

La scelta per la seconda edizione è ricaduta su Bologna dove nei giorni di sabato 1 Aprile e domenica 2 Aprile 2023 il mondo del turismo a pedali nazionale e internazionale si darà appuntamento nello spazio espositivo DumBO, un’area espositiva di oltre 40.000 metri quadrati a 20 minuti dalla stazione centrale di Bologna.

Guarda il video della prima edizione ⤵

La Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, dopo una prima edizione dedicata unicamente alle destinazioni turistiche e agli operatori, nell’edizione 2023 si aprirà anche ai produttori di accessori per il turismo in bicicletta.

Accanto alla parte espositiva, anche quest’anno saranno presenti i Bikeitalia talks: momenti di presentazione e confronto con il pubblico per raccontare viaggi e destinazioni, approcci e modalità per vincere diffidenze e stimolare la scoperta del mondo in modo sostenibile.

“Siamo felici che la seconda edizione della Fiera del Cicloturismo si tenga in Emilia Romagna perché è una regione che ha investito tanto nello sviluppo del cicloturismo in bicicletta e, in particolare, Bologna è una città che ci ha accolto a braccia aperte e che da sempre dedica un’attenzione speciale alla mobilità attiva” dichiara Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di Eurovelo.

“Il cicloturismo cresce sempre più anche in Italia ma spesso sono gli operatori esteri ad approfittarsene, mentre è importante che si sviluppi un mercato locale di servizi dedicati al cicloturista: per questo siamo onorati di ospitare la Fiera del Cicloturismo che da Milano sbarca a Bologna, dove l’interesse è tanto e il territorio ha un forte potenziale. Con i 1000 km della Bicipolitana la Città Metropolitana di Bologna sta fortemente investendo in questa piccola e grande rivoluzione: dal turismo usa-e-getta al turismo lento, che si può fare tutto l’anno. Per stare davvero bene e in armonia con ciò che ci circonda.” ha dichiarato Simona Larghetti, Consigliera Comunale di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica.

La Fiera del Cicloturismo è il primo evento in Italia interamente dedicato a chi è alla ricerca della propria prima esperienza o della prossima avventura a pedali. La due giorni dell’1 e 2 aprile 2023 a Bologna sarà l’occasione per offrire un’ampia panoramica su vacanze facili in bici per le famiglie, avventure per i cicloviaggiatori, sport per chi vuole allenarsi in bici e tutto ciò che serve per vivere un’eseperienza unica e irripetibile.

La Fiera del Cicloturismo si propone come evento unico in cui i visitatori potranno trovare tutte le informazioni specifiche di cui hanno bisogno per pianificare i propri itinerari ciclabili, scegliere le destinazioni più belle da visitare in bicicletta e i migliori servizi bike friendly di cui usufruire durante il viaggio.

Il settore del cicloturismo negli ultimi anni, come dimostrano i dati, è in crescita e anche il successo immediato della Fiera del Cicloturismo è la dimostrazione eclatante di questo trend.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’evento www.fieradelcicloturismo.it

Per contatti e per esporre alla Fiera del Cicloturismo: expo[at]fieradelcicloturismo.it