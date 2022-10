Una ciclabile clandestina a Brescia - Bikeitalia.it

14 Ottobre 2022

Brescia: la ciclabile del Ponte della Ghisolfa fa scuola.

La ciclabile clandestina realizzata da ignoti, che tanto aveva acceso il dibattito nell’opinione pubblica milanese, è stata presa d’esempio nella vicina Brescia.

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre su via Turati, ampia strada nota per traffico intenso e troppo veloce, è apparsa una corsia ciclabile clandestina che delimita una porzione di spazio ora destinato alle biciclette.

Via Turati è infatti una delle principali arterie cittadine che scorre a est del centro storico e collega piazzale Arnaldo alla zona nord della città. Fa parte, per dirla come a Brescia, del ring, l’anello di strade ad alto scorrimento veicolare che circonda le mura venete della città.

Una richiesta di sicurezza

Per ora nessuna rivendicazione: l’ipotesi è che la ciclabile sia una forte e chiara richiesta per la messa in sicurezza di quel tratto di strada molto pericoloso da percorrere.

La pendenza della strada costringe infatti le persone in bicicletta che procedono in direzione sud-nord ad avanzare lentamente, spesso sfiorati dalle numerose auto che, incuranti del limite dei 50 km/h, sfruttano il lungo rettilineo nella speranza di recuperare il tempo perso per attraversare Piazzale Arnaldo, nodo cruciale della viabilità cittadina.

Il gesto potrebbe essere anche una richiesta a completare l’anello di piste ciclabili che corre attorno alle mura venete, attualmente mancante del tratto che da Piazzale Arnaldo arriva fino a Piazzale Cesare Battisti.

Vi terremo aggiornati, qualora ricevessimo ulteriori notizie o se qualcuno rivendicasse l’opera.