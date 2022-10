Pedalate in Faccia | Voi avete "voci potenti" - Bikeitalia.it

25 Ottobre 2022

Ha raggiunto tutti la notizia di Francesco, il ragazzo di 19 anni morto travolto da un’auto mentre camminava sul marciapiede; solo una delle quasi 500 persone che ogni anno in questo modo perdono la vita in Italia.

Adv



Quello che questa volta ha fatto la differenza è che era figlio di noti giornalisti e questo – facciamo molta fatica a dirlo, ma è così – ha mobilitato il mondo della stampa che per qualche giorno si è accorto di questo altrimenti ignorato dramma quotidiano.

Incoraggiamo e condividiamo ogni voce che si leva contro queste stragi assurde e gratuite, e ci auguriamo che la troppo breve vita di Francesco possa trovare un minimo di senso nello scuotere almeno un poco la coscienza di tutti, a cominciare da quella di chi ha la responsabilità di ‘fare opinione’.

L’occasione si è già presentata: molti strepiti si sono levati a Bologna contro il progetto di “Città 30” voluto dal sindaco, strepiti diligentemente riportati dalla stampa cittadina.

Voi che avete “voci potenti”, dite che la Città 30 è una delle azioni più importanti e diffuse per fermare le stragi, non consentite che si faccia una cinica propaganda sulla pelle dei morti in strada, dimostrate che non siete solo degli ipocriti…