Torino: approvata mozione per il limite di 30 km/h in città - Bikeitalia.it

15 Novembre 2022

Dopo Bologna e Parma anche Torino compie un primo passo per l’istituzione del limite di 30 km/h in città. Lunedì 14 novembre 2022 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato – con 27 voti a favore e 3 contrari – la mozione “Torino Città 30 km/h” presentata dal consigliere Silvio Viale, capogruppo della Lista Civica per Torino.

Torino Città 30 km/h

Il tema della Città 30 è sempre più centrale per la mobilità urbana e per la trasformazione delle aree urbane in luoghi più sicuri e accoglienti per chi li attraversa a piedi e in bicicletta, così come di chi utilizza i mezzi pubblici. Che anche Torino, città dell’auto per antonomasia, abbia deciso di intraprendere questa strada lascia ben sperare anche per successive adesioni da parte di altre Amministrazioni.

Mozione già presentata nel 2012

Come sottolinea il consigliere Viale comunicando la notizia dell’approvazione della mozione sul gruppo Facebook Torino Sostenibile questa decisione di Torino arriva con 10 anni di ritardo. Nel 2012, infatti, il Consiglio respinse un emendamento analogo, segno che oggi è cresciuta la sensibilità sui temi ambientali: “In realtà con ‘Torino Città 30 all’ora’ in tutte le strade senza diritto di precedenza, con le debite eccezioni, si va nella direzione giusta di una città più sostenibili. Il limite dei 30 Km/h è già previsto per la ZTL. Come tutti potranno constatare, non verrà diminuita la velocità commerciale, ma al contrario sarà possibile una maggiore fluidità del traffico, soprattutto nelle ore di punta”, scrive Viale.

Che cosa succede ora?

Il Consiglio comunale – con l’approvazione della mozione “Torino Città 30 km/h” – impegna il Sindaco e la Giunta a portare il limite di velocità da 50 a 30 chilometri all’ora in tutte le strade cittadine senza diritto di precedenza, individuando le necessarie eccezioni (vale a dire le arterie di scorrimento dove resterà il limite di 50 km/h, ndr). La prima città italiana ad adottare il limite di 30 km/h, dall’1 giugno 2021, è stata Olbia.

Più sicurezza stradale

Come riporta la nota dell’ufficio stampa il provvedimento “ricorda che, a qualsiasi velocità, la causa principale degli incidenti sono la distrazione e il mancato rispetto della precedenza” e “invita ad incentivare una maggiore consapevolezza degli automobilisti verso il rispetto delle regole e la moderazione della velocità”.

I 30 km/h in città

Il documento approvato evidenzia altresì come la velocità commerciale a Torino superi raramente i 25 chilometri orari, rendendo sostanzialmente inutile accelerare fra un incrocio e l’altro nelle vie senza diritto di precedenza o verso il successivo semaforo.

In sostanza, introdurre il limite dei 30 all’ora per tutte le strade senza diritto di precedenza e lasciare invece quello ai 50 per le altre strade di scorrimento, creerebbe di fatto zone 30 di quartiere circondate e attraversate da strade di collegamento con un limite aumentato a 50 all’ora.