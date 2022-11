Parma diventerà una Città 30 km/h entro il 2024 - Bikeitalia.it

10 Novembre 2022

Parma diventerà una Città 30 km/h. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Michele Guerra sottolineando che questo cambiamento avverrà “entro il 2024”.

Parma Città 30 km/h

“I motivi sono molteplici: più sicurezza, meno emissioni, meno rumore e un modo più sostenibile e consapevole di muoversi”, scrive il primo cittadino di Parma.

Parma Città 30 km/h: l’annuncio del sindaco Michele Guerra

Parma come Bologna

Quindi, sulla scorta dell’esperienza di Bologna che con Matteo Lepore ha già mosso i primi passi istituzionali per portare il limite di 30 km/h in tutta la città entro giugno 2023, anche i cugini emiliani di Parma vedranno l’istituzione del limite di 30 km/h nella loro città entro il 2024.

Si comincia da Centro Storico e Oltretorrente

Il cambiamento a Parma procederà per gradi e una prima fase sarà completata entro febbraio 2023: “Inizieremo dal Centro Storico e dall’Oltretorrente, portando a compimento il progetto entro febbraio del prossimo anno e nel 2024 lo estenderemo in tutte le strade all’interno dell’anello delle tangenziali.

Abbiamo fatto una scelta chiara: migliorare vivibilità di Parma, rendendola una città misurata sulla qualità della vita di chi la abita”, conclude il sindaco Michele Guerra.

Una città a misura di bici

D’altra parte negli ultimi anni la città di Parma sta diventando sempre più una città a misura di bici e ha portato aventi numerose iniziative per la sicurezza stradale e la promozione della mobilità sostenibile: come il recente progetto “Parma Cambia Spazio“, realizzato con il supporto di Bikenomist, per la realizzazione di strade scolastiche. Ma già nel 2020 la città aveva vinto l’Urban Award grazie alle iniziative portate avanti per la mobilità in bicicletta come PedalArt, per supportare l’arte in bicicletta; “Ciclista illuminato” per scegliere di usare la bici anche la sera e in tutta sicurezza; e “A Parma pedaliamo di gusto”, la campagna affissioni con riferimenti enogastronomici ai prodotti tipici del territorio.