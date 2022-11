16 Novembre 2022

Fa davvero male constatare, da cittadino romano, che le strade della mia città assomigliano sempre più a un Far West dove vige la legge di chi guida il mezzo più forte – l’automobile, declinata spesso nella sua versione dopata SUV – complice una sostanziale impunità per i comportamenti scorretti al volante.

Roma Capitale del menefreghismo stradale

La situazione è sotto gli occhi di tutti. La vede ogni giorno il sindaco Roberto Gualtieri, insediatosi ormai da più di un anno. La conosce bene l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Ne è cosciente il comandante della polizia locale Ugo Angeloni – come conferma una sua intervista al Corsera dal titolo “A Roma i vigili ci sono ma non si vedono: in strada 500 a turno”.

Le strade della Capitale d’Italia sono sempre più spesso preda della sosta selvaggia, le infrazioni à gogo non si contano nemmeno più e le carreggiate sono teatro di incidenti mortali con una frequenza impressionante e inaccettabile. Ma tutto questo viene considerato “normale amministrazione”.

Un Rally dentro al Circo Massimo?

Gli episodi di menefreghismo stradale a Roma sono all’ordine del giorno, ma in particolare due molto recenti danno la cifra del fenomeno. Qualche giorno fa su Twitter, domenica 13 novembre, Marco Romanetti ha postato un video che immortala il passaggio di alcune auto *dentro* al Circo Massimo. Sì avete letto bene, ma vale la pena ripeterlo: all’interno del Circo Massimo.

Le immagini di questo improvvisato “Rally di Roma Capitale” parlano da sole, come si dice in questi casi. Nei commenti al video c’è chi sostiene che potrebbe trattarsi di mezzi autorizzati a carico/scarico per la Mezza Maratona: fatto sta che nessuno dei personaggi pubblici taggati – il sindaco, l’assessore alla Mobilità, la presidente del Primo Municipio – si è sentito chiamato in causa tanto da verificare e rispondere pubblicamente. In attesa di eventuali risposte di chiarimento, notiamo una cosa: il Comando dei vigili del I Gruppo Centro Storico si trova nel palazzo di fronte che affaccia proprio sul Circo Massimo. Nient’altro da aggiungere.

In auto contromano sulla ciclabile

Un altro episodio riguarda invece Via La Spezia, strada diventata a senso unico dopo la riorganizzazione della viabilità nel quartiere e la realizzazione di un’ampia ciclabile bidirezionale in direzione Piazza Lodi. Ed è proprio su questa ciclabile che una persona alla guida di una Mini transitava questa mattina, indisturbata, passando addirittura accanto a un gabbiotto (sguarnito) dei vigili urbani all’angolo con Via Monza, come documenta un video condiviso dal quotidiano d’informazione diarioromano:

Via La Spezia: si può anche andare in direzione https://t.co/Y52rAjyqqp Lodi, basta farlo sulla ciclabile, tanto la possibilità di essere multati da @PLRomaCapitale è nulla, anche arrivandogli sotto il casotto. Quando mette mano a un corpo inutile @gualtierieurope?@VIVINSTRADA pic.twitter.com/PBRq4hXJNX — diarioromano (@diarioromano) November 16, 2022

Una città dove ormai il disprezzo delle regole è tale che il menefreghismo stradale non viene più neanche considerato socialmente deprecabile: “E io come ci passo con la macchina?”, “In fondo che fastidio ti dà?”, “Tanto la ciclabile non la usa nessuno”, “Vabbeh, lo fanno tutti”. Ed è in questo Far West governato dagli umori di chi sgasa di più e di chi si prende gli spazi destinati alle biciclette che ogni giorno pedaliamo a Roma, Capitale del menefreghismo stradale. Dove “i vigili ci sono ma non si vedono” e dove le ciclabili diventano un parcheggio o una scorciatoia per gli automobilisti impuniti. E, piccola nota a margine, dove le cronache locali non riescono a individuare nell’abuso dell’auto – e del menefreghismo stradale imperante – il problema della mobilità a Roma, finendo per dare la colpa alle infrastrutture anziché a chi le vandalizza occupandole abusivamente con la propria quattroruote:

-Ciclabili da incubo, è tutto da rifare



Riscriviamo insieme questo titolo da incubo di @rep_roma?



[Max 40 battute]



-Ciclabili invase dalle sosta selvaggia



-Questa ciclabile non è un parcheggio



-Incivili contro la mobilità sostenibile



-Incubo sosta selvaggia sulle ciclabili https://t.co/RrBSiMGozf — Manuel Massimo (@manumas78) November 15, 2022

“Roma Capoccia der monno infame”? No: Roma Capitale del menefreghismo stradale.