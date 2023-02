Educazione alla Mobilità Sostenibile: seminario e pedalata lungo EuroVelo 8

17 Febbraio 2023

In occasione del termine del progetto EDUMOB – Educazione alla Mobilità Sostenibile – cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia ALCOTRA – la Regione Liguria, il Dipartimento 06 Alpes Maritimes, i Comuni di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Mandelieu, Villeneuve Loubet e Mentone, in collaborazione con FIAB Riviera dei Fiori, organizzano un evento di tre giorni, che prevede le seguenti attività:

Adv



Venerdì 3 Marzo, Ventimiglia, Forte dell’Annunziata: Seminario sugli esiti di EDUMOB

Sabato 4 Marzo: Pedalata transfrontaliera da Ventimiglia a La Turbie

Domenica 5 Marzo: Pedalata transfrontaliera tra Bordighera e Mentone

EDUMOB | Venerdì 3 Marzo – ore 9:30/13:30

Il progetto INTERREG EDUMOB ha riguardato il territorio di confine tra Italia e Francia sia con azioni di informazione ed educazione alla mobilità sostenibile, sia con la realizzazione di alcune opere infrastrutturali nei Comuni di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Mandelieu, Villeneuve Loubet e Mentone, su cui è ora opportuno fare il punto. In particolare gli interventi infrastrutturali hanno contribuito all’avanzamento di due importanti ciclovie: EuroVelo 8, Ciclovia del Mediterraneo che, partendo da Cadice, attraversa la Spagna, la Francia e l’Italia, in parte su ferrovia, per poi proseguire, attraverso i Balcani, fino alla Turchia e a Cipro, con uno sviluppo di oltre 7.000 km, attraverso 10 nazioni. TIRRENICA che, nel quadro del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche – SNCT, collegherà lungo la costa Ventimiglia con Roma.

Con la realizzazione di queste ciclovie l’area di confine diventerà nei prossimi anni un importante snodo per la ciclabilità internazionale, in un contesto ricco di storia, cultura e bellezze paesaggistiche.

Programma

9:30 Saluti istituzionali

Marco Veirana e Giorgio Ceccarelli di FIAB

10:15 Il progetto INTERREG ALCOTRA EDUMOB

Laurent Lavoine (Alpi Marittime) e Paola Carnevale (Regione Liguria)

11:00 La rete EuroVelo: la Ciclovia EV8 e Tirrenica

Pinar Pinzuti (ECF/ Consiglio EuroVelo), Cristina Fabrizio (Regione Piemonte), Ottavio Castelletti (Regione Piemonte), Antonio Dalla Venezia (FIAB), Angelo Fedi (Fiab), Emiliano Carnieri (Regione Toscana),

12:15 Intermodalità bici + treno

Massimo Gaspardo Moro (FIAB), Elena Comello (Regione Liguria), Danila Allaria (Associazione Biancheri)

13:30 Buffet

EDUMOB | Sabato 4 Marzo: pedalata transfrontaliera da Ventimiglia a La Turbie

In occasione del Seminario di cui sopra, con la presenza di tecnici, relatori del convegno e giornalisti, sarà organizzata una pedalata di media difficoltà che, partendo da Ventimiglia, seguirà il tracciato di EuroVelo 8 fino a La Turbie, valutando il territorio attraversato, le opere realizzate e quelle in progetto.

Percorso ( 42 km): Ventimiglia > Mentone > Roquebrune > La Turbie.

La pedalata sarà “su invito” o tramite preiscrizione. Appuntamento per la partenza: ore 9:30 davanti al Comune di Ventimiglia.

EDUMOB | Domenica 5 Marzo: pedalata transfrontaliera tra Bordighera e Mentone

Al fine di diffondere la conoscenza di quanto realizzato con il progetto EDUMOB sarà organizzata una facile pedalata, che, partendo da Bordighera, segua il tracciato della ciclovia Tirrenica fino a Ventimiglia.

La pedalata accoglierà a Ventimiglia i partecipanti provenienti da Mentone e dalla Francia.

Percorso (16 km): Bordighera > Ventimiglia / Mentone > Ventimiglia

Modalità di svolgimento: da Bordighera a Ventimiglia data l’assenza di dislivello e la sicurezza del tracciato su ciclabili o strade a basso traffico, la pedalata sarà aperta a tutti e consigliata per bambini e famiglie. Il tratto Mentone – Ventimiglia prevede il passaggio su strade anche trafficate ed è quindi

consigliato a partecipanti adulti, capaci di muoversi in modo autonomo sotto la propria responsabilità.

Appuntamenti per partenza e arrivo: partenza ore 10,00 alla rotonda di Sant’Ampelio di Bordighera; arrivo ore 12,00 all’area giochi alla foce del Nervia a Ventimiglia dove verrà offerto un aperitivo.

Per info e contatti: FIAB Riviera dei Fiori – Giorgio Ceccarelli, [email protected]