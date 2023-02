“La giusta posizione in sella”: evento gratuito a Catania

Classe 1985, dottore in scienze motorie, biomeccanico del ciclismo certificato a livello internazionale e preparatore atletico con master in "Preparaciòn Fisica y Atletica". Su Bikeitalia.it ho scritto più di 1000 articoli a carattere tecnico. Viaggio in bici, sollevo pesi e pratico arti marziali per rinforzare il mio corpo, addestrare la mia mente ed elevare il mio spirito.