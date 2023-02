“Sono contro il Codice della Strada”: rimossi i cartelli di Pantani

27 Febbraio 2023

Rimossi i cartelli di Pantani dalla mitica salita di Piancavallo perché non conformi al Codice della Strada. Questa la notizia che circola in questi giorni in Friuli Venezia Giulia, nel Comune di Aviano, dove il 17 ottobre 2020 era stata inaugurata la strada dello Sport dedicata all’indimenticato campione italiano di ciclismo.

Adv



La vicenda, riportata dal Messaggero Veneto, rappresenta l’epilogo di quanto era stato annunciato lo scorso novembre. Quei cartelli, posizionati all’esterno della carreggiata lungo i 15 chilometri della salita consacrata al ciclismo dal Pirata Pantani, non erano in regola rispetto al Codice della Strada e dunque si è proceduto alla loro rimozione.

Uno dei cartelli di Pantani rimossi dalla salita di Piancavallo (foto da FB)

Cartelli di Pantani: perché sono stati rimossi?

Il fatto strano, però, come sottolinea in un dettagliato post sui social l’ex assessore al turismo con delega a Piancavallo Danilo Signore, è che la strada dello Sport in questione dedicata a Pantani – completa di cartelli – fu inaugurata “alla presenza delle più alte autorità civili e militari” e che “in due anni nessuno ha mai posto problemi o avanzato criticità su autorizzazioni (richieste) o sulla sicurezza stradale”. Signore, attuale consigliere comunale di minoranza, sottolinea anche che per posizionare i cartelli erano stati effettuati numerosi sopralluoghi dai tecnici e dagli agenti della Polizia Locale.

Iter burocratico non completato

Dunque come mai dopo più di due anni è stata decisa la loro rimozione? La decisione è stata comunicata al Comune di Aviano dall’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone il 17 novembre 2022. In quella data si era già insediata la nuova amministrazione guidata dall’attuale sindaco Paolo Tassan Zanin che aveva spiegato: “L’iter per la completa intitolazione della strada Aviano Piancavallo allo sportivo Marco Pantani è in corso da due anni, infatti mancava ancora l’autorizzazione a posare lungo il tracciato diverse immagini”. Fatto sta che adesso i cartelli con l’immagine di Pantani sono stati rimossi.

Quando saranno riposizionati i cartelli di Pantani?

A quanto si apprende dalle dichiarazioni pubbliche in materia, l’intenzione dell’amministrazione comunale di Aviano è comunque di riposizionare al più presto i cartelli rimossi. E di completare finalmente l’iter burocratico-autorizzativo per rendere definitiva e “a norma” la strada dello Sport dedicata a Marco Pantani. In ogni caso quella salita è ancora viva nella memoria dei tifosi di ciclismo. Tutti ricordano la pedalata imperiosa del Pirata sul Piancavallo nel 1998: riguardiamola insieme in questo video ⤵

Leggi anche: Come fare le salite in bicicletta

Leggi anche: Come migliorare sulle salite lunghe in bicicletta