La Città delle Biciclette | Come scegliere la sella giusta? I consigli di Omar Gatti

20 Aprile 2023

La scelta della sella giusta: croce e delizia di ogni persona che pedala. Il sellino della bici, infatti, è sempre stato da sempre un argomento di accese discussioni. I principianti non hanno ancora realizzato che ogni conformazione del bacino e delle ossa ischiatiche fa storia a sé; gli esperti sì ma, se sportivi, si fidelizzano soprattutto in base ai marchi; se utenti quotidiani, si avvicinano all’optimum ma a volte – anche per ragioni di spesa – non sperimentano.

Come scegliere la sella giusta?

In ogni caso dove poggiare il nostro fondoschiena è fondamentale in bici e – senza citare l’abusata citazione di Fantozzi – bisognerebbe ricordare che essere fisicamente a proprio agio in bici significa maggiore autonomia di percorso e maggior godimento delle nostre pedalate. Andare in bici con una sella sbagliata può far insorgere diversi ordini di problemi: quindi meglio spendere un po’ di tempo per fare una scelta oculata, in linea con le proprie caratteristiche fisiche e ossa ischiatiche.

Scegliere la sella giusta: i consigli di Omar Gatti

I consigli di Omar Gatti

In questa puntata del podcast “La Città delle Biciclette” di Paolo “Rotafixa” Bellino parola al nostro Omar Gatti – Dottore in scienze motorie e Cycling Health Specialist a Bikeitalia – che rimette i concetti in fila, pensando soprattutto a chi si è approcciato da poco alla bici come mezzo di spostamento. E ricorda un concetto fondamentale, che non ha a che fare con la forma della sella. Buon ascolto di questo episodio che vi darà qualche elemento in più per capire come scegliere la sella giusta con i consigli di Omar Gatti ⤵