8 Maggio 2023

Classe 1985, dottore in scienze motorie, biomeccanico del ciclismo certificato a livello internazionale e preparatore atletico con master in "Preparaciòn Fisica y Atletica". Su Bikeitalia.it ho scritto più di 1000 articoli a carattere tecnico. Viaggio in bici, sollevo pesi e pratico arti marziali per rinforzare il mio corpo, addestrare la mia mente ed elevare il mio spirito.

Come raggiungere qualunque obiettivo sportivo in 4 punti. Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi sportivi? Ecco qui 4 punti per creare il tuo piano.

Lo schema per raggiungere qualunque obiettivo

Il pankration era una sorta di arte marziale mista dell’antichità, molto più violenta di quelle attuali. Era però anche la più ambita: vincere alle Olimpiadi nel pankration significava diventare tra gli uomini più popolari dell’antica Grecia. Come mostrato nel resoconto “Philostratus Gymnasticus: the etichs of athletics esthetics” (Memoirs of the American Academy in Rome, 2016), i gymnastes (gli allenatori) avevano sviluppato un sistema di allenamento molto semplice, che permetteva a questi atleti di migliorare e di restare in salute nonostante l’intrinseca pericolosità del pankration. Questo sistema erano le tetrades:

un giorno di allenamento a intensità media;

due giorni ad elevata intensità

un giorno di scarico.

Uno schema di 4 giorni da replicare all’infinito.

Semplice, immediato, facile da applicare e ancora più facile da seguire.

Come implementare lo schema nella tua preparazione

Esattamente come per i pankratiastes, per ottenere il tuo obiettivo ciclistico ti servono solo 4 punti:

Uno schema di allenamenti adatti alle tue reali capacità fisiche

Un obiettivo ben chiaro da raggiungere, che sia in linea con le tue capacità

Un carico che aumenti in modo progressivo, con momenti di carico e di scarico per dare tempo al tuo corpo di recuperare;

Un monitoraggio dei parametri per capire se stai migliorando o meno, con test eseguiti a distanza costante di tempo tra loro;

E soprattutto servono costanza, disciplina e abnegazione.

Non si diventa ipertrofico in un settimana, non si dimagrisce in 48 ore e non si vince una granfondo allenandosi 2 volte al mese.

Semplicità e disciplina, non ti occorre altro.

Ogni piano è destinato al successo se saprai inserire questi 4 punti al suo interno.