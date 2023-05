BAM Europe 2023: tutto sul raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta

11 Maggio 2023

La nona edizione di BAM Europe, l’unico evento dedicato a bikepacker e viaggiatori in bicicletta in Europa, si terrà a Mantova dal 9 all’11 giugno 2023. L’evento è gratuito e il suo format si concentra sui valori fondamentali della comunità dei viaggiatori in bicicletta e dei viaggi sostenibili. Non ci sono gare e premi, ma il viaggio e la condivisione delle esperienze sono la destinazione. Bikeitalia.it è media partner dell’evento.

BAM Europe 2023

Ogni partecipante è incoraggiato a pedalare da casa propria al village dell’evento a Mantova per condividere storie, un campeggio, essere ispirato per nuove avventure e fare nuove amicizie lungo la strada. Il programma del 2023 è più ricco che mai: incontri, workshop, musica e pedalate. Sono presenti più di 30 appuntamenti che possono essere consultati sul sito.

Come sottolineano gli organizzatori: “I ciclisti arrivano a Mantova su bici diverse, accomunati dalla voglia di pedalare, esplorare e condividere. Nessun altro evento in Europa ha dimostrato la stessa capacità di far salire le persone in sella, ispirandole a riempire le borse o gli zaini e iniziare a pedalare. Ed è questa filosofia sostenibile di BAM!: ‘arrivarci in bicicletta’, che guida l’evento. 200.000 chilometri totali percorsi in bici da BAM! partecipanti nel 2022”.

Storie di bici da tutto il mondo

Gli ospiti includono grandi viaggiatori che portano a Mantova storie di bici dai 4 angoli del mondo, ma anche persone con storie meravigliose lontano dall’estremo. Tra questi ci sono Nelson Trees, che racconterà in particolare del pedalare in Kirghizistan, Stefan Amato, che terrà un workshop su bici e creatività, il team di narratori e videomaker Montanus, l’ultraciclista Sofiane Sehili, Ilaria Fiorillo (alias Milano in Bicicletta), Willy Mulonia, Lorenzo Barone, Dino Lanzaretti, Monica Nanetti, Francesco Nguyen, Francesco Bonvecchio (che insegnerà a disegnare mappe). Frank Lotta, nota voce di Radio Deejay, che racconterà della sua passione per i viaggi in bici, e molti altri, come i tre ragazzi del gruppo ThisAvventura, col loro divertente viaggio in Graziella attraverso l’Italia.

Inoltre, arriverà al BAM! anche Alessandra Cappellotto, accompagnata da due delle cicliste afghane che ha salvato dal regime talebano con la sua associazione Road to Equality. L’idea è quella di portare sul palco storie di ogni genere, lungo il filo conduttore del piacere di viaggiare in sella a una bici. Quello che conta non è il viaggio estremo, ma la bellezza dell’esperienza, e poco importa se la destinazione è la Patagonia o la collina dietro casa.

Prenota il tuo posto tenda

BAM! è un evento gratuito e le iscrizioni sono aperte, così come le prenotazioni per il posto tenda. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bameurope.it. BAM!, acronimo di Bicycle Adventure Meeting, è il più grande raduno in Europa dedicato ai viaggiatori in bicicletta. Include bikepacking, cicloturismo classico, grandi viaggi, gravel, esplorazione in bicicletta, ultracycling e viaggi per famiglie: tutte le anime del viaggio su due ruote si incontrano ogni anno al BAM!