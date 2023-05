La magia delle due ruote: storia, cultura e politica della bicicletta nel mondo

19 Maggio 2023

“La magia delle due ruote” traccia una storia della bicicletta in diverse parti del mondo, esaminando i suoi effetti culturali imprevedibili e la sua rilevanza politica fino ai giorni nostri. L’autore, il giornalista e scrittore statunitense Jody Rosen, offre una prospettiva globale unica, esplorando non solo le tendenze e le contraddizioni legate alla bicicletta nelle città europee e americane, ma anche le riserve ideologiche, le ripercussioni economiche e ambientali nel resto del mondo.

Bicicletta: storia cultura e politica

Attraverso una combinazione di storia, reportage e diario di viaggio, il libro copre secoli di storia e viaggi intorno al mondo. Il lettore incontra suffragette dell’Ottocento e femministe millennials, cercatori d’oro nel Klondike e monarchi bhutanesi in mountain bike sull’Himalaya, conducenti di risciò nelle metropoli asiatiche e persino astronauti su veicoli galleggianti. Queste storie curiose e seducenti rivelano anche il ruolo che la bicicletta ha avuto nelle guerre, nelle conquiste coloniali, nei movimenti di liberazione e nella gentrificazione degli spazi urbani.

Bicicletta: storia cultura e politica nel libro di Jody Rosen (Copertina © 2022 Luisa Benedetta Rosatelli)

Due ruote protagoniste delle mobilitazioni di massa

Il libro mette in evidenza il rinnovato interesse per la bicicletta durante la pandemia di Covid-19, quando è emersa come mezzo di trasporto affidabile e sicuro. Inoltre, la bicicletta è sempre più protagonista delle mobilitazioni di massa per la giustizia sociale, la sostenibilità e il diritto a vivere in città che privilegiano l’uso delle biciclette rispetto alle automobili.

“La magia delle due ruote” offre un quadro caleidoscopico di un’invenzione che ispira e migliora le nostre vite, rappresentando la quintessenza della libertà e una possibile soluzione immediata per affrontare l’emergenza climatica.

Un’invenzione unica e affascinante

Il libro esplora la storia, la cultura e l’importanza politica della bicicletta in tutto il mondo. Attraverso capitoli che spaziano dall’estetica del design alla politica delle rivoluzioni, dal divertimento ludico alle sfide delle salite, il libro offre una prospettiva globale e coinvolgente su questa affascinante invenzione.

Si esplorano i movimenti artistici ispirati alla bicicletta, le mode ciclistiche dell’Ottocento e le storie di coraggio e avventura di coloro che hanno affrontato lunghi viaggi su due ruote. Dai cimiteri come luoghi di riflessione alle mobilitazioni di massa per la giustizia sociale, il libro rivela come la bicicletta abbia influenzato la nostra cultura, la politica e la nostra visione del mondo.

Un mezzo di trasporto democratico

Con una miscela di storia, reportage e aneddoti personali, “La magia delle due ruote” celebra la bicicletta come un mezzo di trasporto democratico, una fonte di libertà e una soluzione sostenibile per l’emergenza climatica.