Vivere la montagna in bici: festival e percorsi nel Pinerolese

25 Maggio 2023

Il cicloturismo d’alta quota piemontese ha finalmente il suo Festival: ALPI BIKE EXPERIENCE – Festival del cicloturismo d’alta quota. L’evento gratuito (previa registrazione) è dedicato a chi ama pedalare in montagna e trascorrere il proprio tempo libero en plein air.

Il 3 e 4 giugno 2023, nel complesso del Forte di Fenestrelle, i visitatori troveranno un’area espositiva, presentazioni e progetti per la valorizzazione del territorio alpino piemontese, escursioni organizzate e workshop. La cornice dell’evento è semplicemente magnifica. Il Forte infatti ha una architettura incredibile: si sviluppa sulla cresta della montagna per oltre 3 chilometri di lunghezza, con una superficie di 1.350.000 mq e un dislivello, tra il primo e l’ultimo corpo di fabbrica, di circa 600 m. Sono tre i complessi fortificati che costituiscono la struttura fortilizia: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli. Gli edifici sono uniti da un tunnel percorso dalla scala coperta più lunga d’Europa – ben 4.000 gradini.

Forte di Finestrelle – crediti Riccardo Bussano

Nella spettacolare Piazza d’Armi del Forte si troverà l’Area Expo del Festival, dove poter conoscere le proposte del territorio alpino piemontese: itinerari, strutture ricettive con servizi dedicati a ciclisti e cicloturisti e ispirazione per le vacanze in sella. Saranno inoltre presenti produttori e negozi – per la gran parte piemontesi – di bici ed e-bike.

Nella Chiesa del Forte si terranno invece gli interventi degli ospiti e le presentazioni dei progetti di valorizzazione dei territori alpino piemontese: storie di salite leggendarie e paesaggi mozzafiato, storie di accoglienza e solidarietà. Non mancheranno approfondimenti sull’allenamento in altura e sull’offerta cicloescursionistica delle valli.

I workshop pratici saranno ospitati all’interno della Sala del Governatore: nozioni di meccanica da campo e indicazioni per costruire un itinerario, fotografia e cicloturismo, indicazioni di base di cartografia, di navigazione con sistemi GPS e consigli per una guida sicura.

Non mancheranno le occasioni per gustare le specialità locali e le escursioni in bici. Sono infatti 4 gli itinerari realizzati in collaborazione con UpSlowTour per scoprire le meraviglie della Valle Chisone: dai luoghi iconici per tutti gli amanti delle due ruote – come la strada dell’Assietta – ai pittoreschi borghi e alle fortificazioni che punteggiano la natura rigogliosa nei dintorni del Forte di Fenestrelle. Ogni tour è “capitanato” da una guida esperta che condurrà il gruppo nell’escursione.

Per assaggiare la montagna in bici prima o dopo il Festival, UpslowTour, che ha realizzato 15 percorsi ad anello per conoscere il territorio del Pinerolese proprio in bici, consiglia di percorrere l’anello numero 9, detto della pietra di Luserna.

Itinerari in montagna: l’anello della pietra di Luserna

L’itinerario nr. 9 del circuito UpslowTour prende il nome dalla pregiata pietra di Luserna, estratta da secoli in questo territorio e utilizzata per esterni ed interni. Il percorso prevede la risalita del vallone del Torrente Luserna immersi in un paesaggio modellato dalle numerose cave ancora in attività, che si trovano tra i Comuni di Rorà, Luserna San Giovanni e Bagnolo Piemonte.

Si parte da Luserna e si procede in senso antiorario attraversando le località di Fucine e di Rorà, oltre a un tratto del Parco Montano fino a Rucas. Fin qui si sale, poi comincia la discesa dopo aver attraversato il borgo di Montoso, a 1.270 m. Da qui sono possibili due alternative: una, più impegnativa, che passa da località Pian del Gallo su piste e sentieri in mezzo ai boschi; l’altra, più semplice, scende verso San Bernardo di Bibiana lungo la strada che ha visto passare anche il Giro d’Italia.

Rorà Anello di Luserna UpslowTour

Entrambe le strade si ricongiungono nel Comune di Lusernetta, da cui si torna al punto di partenza, dopo aver attraversato il centro storico di Luserna Alta.

Anche in questo anello (avevamo raccontato già quello delle Creste) ci si può fermare ad ammirare il paesaggio in alcuni punti panoramici. A poco meno di metà percorso s’incontra Punta Cornour a 1.440 m di altezza, da cui si vede tutto il vallone del Luserna, la pianura circostante e le cave di pietra. Proseguendo, da Rucas, a 1.520 m, la vista spazia su Montoso, sulla pianura torinese e saluzzese fino ad abbracciare l’arco alpino, mentre da Pian del Mar si ammira la valle dell’Infernotto. Negli ultimi chilometri, con una breve deviazione, si raggiunge invece Rocca Vulpatera da dove si gode la vista sulla pianura e la rocca di Cavour.

Vista da Pian del Mar

Per quanto riguarda le soste culturali, a Luserna San Giovanni potete visitare il Museo del Gioco e del Giocattolo Il Paese dei Balocchi dove sono raccolti giocattoli dall’inizio dell’800 ad oggi. A Rorà invece ci sono il Museo Valdese, dove si raccontano le attività quotidiane di questa comunità di montagna, e l’ecomuseo della pietra Cava del Tupinet. Questo museo è ricavato da una piccola cava storica ormai dismessa dove sono illustrati i passaggi della lavorazione manuale della pietra nell’Ottocento.

Le caratteristiche tecniche dell’Anello della pietra di Luserna

Lunghezza : 38 Km

Quota Min : 481 m | Quota Max : 1.545 m

Dislivello: 1.236 m

A chi è adatto: a cicloescursionisti di media e buona capacità tecnica.

Difficoltà fisica: Media

Percorso prevalentemente su asfalto (10 km su sterrato)

Punti ricarica e-bike: 3

Punti acqua: 8

Periodo consigliato: dalla Primavera all’Autunno (neve permettendo)

[Contenuto realizzato in collaborazione con Unione Montana del Pinerolese]