La velostazione di Cuneo: un passo avanti per la mobilità sostenibile

Oggi, 4 luglio 2023 alle ore 15:30, Cuneo inaugura ufficialmente la sua velostazione, una struttura innovativa che rappresenta un passo importante per la promozione della mobilità sostenibile nel territorio.

Situata nel piazzale del Movicentro, la velostazione è un parcheggio custodito e video sorvegliato dedicato alle biciclette e ad altri mezzi di micromobilità ecologici. Questo nuovo spazio offre la possibilità di parcheggiare in modo sicuro le biciclette, contribuendo così a incentivare l’uso di mezzi di trasporto a impatto zero.

La velostazione di Cuneo

La struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza altamente automatizzato per il controllo degli accessi. Gli abbonati potranno usufruire dell’ingresso tramite un’app dedicata o utilizzando l’apposita tessera BIP (Biglietto Integrato Piemonte), una smart card contactless ricaricabile che consente l’accesso rapido e semplice al trasporto pubblico, inclusi i bus urbani ed extraurbani, il tram, la metropolitana e i servizi ferroviari, nonché ai servizi accessori.

Apertura h 24

Una delle caratteristiche più interessanti della velostazione è la sua disponibilità h 24, che garantisce agli utenti la possibilità di parcheggiare le loro biciclette in qualsiasi momento del giorno o della notte. Inoltre l’accesso alla struttura – come sottolinea la nota di presentazione – sarà gratuito fino al 30 settembre 2023, offrendo così un incentivo ulteriore per incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Accesso tramite app

Per accedere alla velostazione, è necessario registrarsi presso la biglietteria di GrandaBus, situata nel Movicentro, oppure utilizzando l’app GrandaBus disponibile su Play Store e App Store. Questo processo di registrazione consentirà ai ciclisti di beneficiare dei servizi offerti dalla velostazione e di godere appieno dei vantaggi di questa nuova infrastruttura.

Promozione della mobilità ciclistica

L’inaugurazione di oggi rappresenta un momento significativo per la città di Cuneo e per l’intera comunità ciclistica. La velostazione contribuirà a migliorare la sicurezza dei ciclisti e a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Inoltre, si prevede che questa struttura possa avere un impatto positivo sulla qualità dell’aria e sulla riduzione del traffico veicolare, favorendo così un ambiente urbano più salubre e vivibile.

La velostazione inaugurata oggi pomeriggio a partire dalle 15:30 sarà visitabile fino alle 19:30 e rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno di Cuneo nella promozione della mobilità ecologica e conferma la volontà della città di diventare sempre più a misura di bicicletta. Da stasera comincerà a essere fruibile dalla cittadinanza.