Comfort e prestazioni: Canyon aggiorna la gamma Endurace con i modelli 2023

L’evoluzione nel mondo delle bici da corsa create per l’endurance è un processo costante, spinto dalla ricerca dell’equilibrio tra prestazioni, comfort e resistenza. Nel solco di questo continuo sviluppo tecnico e ingegneristico, Canyon rinnova la gamma Endurace con l’aggiornamento 2023 dei modelli CFR e CF SLX, mezzi che promettono di portare l’esperienza in sella di lunga distanza a un livello superiore. D’altra parte questa serie della casa ciclistica di Coblenza è partita per la prima volta nel 2014 e, negli ultimi 9 anni, si è evoluta proponendo innovazioni e ridefinendo le aspettative delle bici da endurance.

Comfort sulle lunghe distanze

La comodità è essenziale durante le lunghe distanze, e le nuove Endurace CFR e CF SLX offrono un alto grado di personalizzazione grazie all’Aerocockpit Canyon CP0018. Con la possibilità di regolare la larghezza e l’altezza del cockpit senza bisogno di tagli o adattamenti complicati, i ciclisti possono ottenere la posizione ideale per massimizzare le loro prestazioni in sella senza sacrificare il comfort.

Canyon Endurace CFR Canyon Endurace CF SLX

Endurance senza compromessi

La Canyon Endurace CFR ha una costruzione basata sui più alti gradi di carbonio e garantisce un rapporto rigidità-peso ai vertici della categoria. Questo risultato è possibile grazie all’esperienza accumulata da Canyon attraverso la progettazione delle bici da corsa Aeroad CFR e Ultimate CFR, note nel circuito World Tour. Ora questa stessa fattura ingegneristica è stata trasmessa alla bici da endurance di Canyon, per creare una sinergia tra prestazioni e comfort.

Uscite senza imprevisti

La nuova Endurace non solo si adatta alle esigenze di chi la pedala, ma offre anche spazio per le necessità di assistenza e regolazione meccanica con il “LOAD Top Tube Storage”. Questo sistema intelligente consente di riporre in modo organizzato gli accessori essenziali, come il Minitool Canyon 3-in-1, una cartuccia di CO2 e le leve rimuovi pneumatici Canyon Slim. Questo significa che i ciclisti possono pedalare leggeri ma equipaggiati di tutto l’occorrente per risolvere eventuali imprevisti durante l’uscita.

La scelta dei pneumatici

Un’attenzione particolare è stata posta sulla scelta dei pneumatici. I pneumatici più larghi, con pressioni più basse, non solo offrono un maggiore comfort, ma anche un aumento di velocità e aderenza. La Endurace abbraccia questa filosofia, combinando pneumatici anteriori da 30 mm e posteriori da 32 mm con cerchi predisposti per il tubeless. Per i ciclisti alla ricerca di ulteriore aderenza e controllo, la bici può ospitare pneumatici con sezione fino a 35 mm.

Reggisella ammortizzato

Il comfort è un elemento distintivo della gamma Endurace, e questo è sottolineato dalla presenza del reggisella S15 VCLS 2.0 di Canyon: un elemento dal design minimalista che utilizza una struttura a balestra in carbonio, si flette fino a 20 mm e smorza le asperità anche sulle superfici più sconnesse, il tutto all’insegna della leggerezza e dell’essenzialità.

Aerodinamica migliorata

I nuovi modelli Endurace 2023 presentano una serie di miglioramenti aerodinamici, come l’integrazione del cockpit, il tubo di sterzo più stretto e un design forcella più snello. In collaborazione con gli esperti di aerodinamica Swiss Side, la bici risparmia ben 7 watt rispetto alla generazione precedente a 45 km/h. Questo significa che mentre i ciclisti affrontano le lunghe distanze possono godere di una maggiore efficienza, che li porterà più lontano con meno sforzo.

Configurazioni e prezzi

Le nuove Endurace CFR e CF SLX sono disponibili a partire da oggi, 15 Agosto 2023, esclusivamente sul sito canyon.com: la CF SLX con prezzi a partire da 4199 euro, la CFR a partire da 9499 euro.

Per maggiori informazioni e per tutte le configurazioni disponibili: www.canyon.com