Non comprare il nuovo, ripara il vecchio: la filosofia di Ortlieb per la sostenibilità

Dalla Germania un’iniziativa per la sostenibilità che può essere riassunta nella massima: non comprare il nuovo, ripara il vecchio. Questo suggerimento viene dall’azienda Ortlieb – noto produttore di zaini impermeabili, borse laterali e borse da viaggio per bicicletta – in contrapposizione al Black Friday, alla moda dell’usa-e-getta e al consumismo sfrenato.

Ecco perché quest’anno – per la seconda volta dopo il debutto nel 2022 – proprio in questo periodo di forti sconti per indurre agli acquisti Ortlieb promuove la riparazione dei suoi prodotti contro lo spreco di risorse: l’obiettivo è di allungare la vita a borse e zaini aggiustando o sostituendo parti rotte/deteriorate. D’altra parte, come sottolinea una nota dell’azienda tedesca: “Tutti i prodotti sono stati progettati in modo che le singole parti possano essere facilmente sostituite, garantendo alle borse e zaini una vita utile più lunga”.

Riparazione delle borse Ortlieb

Ortlieb offre il suo servizio di riparazione fin dalla sua fondazione nel 1982 e ha continuato a estendere questa funzionalità e ad addestrare i suoi partner a diventare riparatori professionali. Ciò significa che non solo i rivenditori specializzati, ma anche molti partner di vendita in tutto il mondo sono in grado di riparare difetti localmente, evitando percorsi di trasporto inutili. Nel mercato principale della Germania, attualmente ci sono 53 rivenditori formati per riparare borse nei loro locali.

Il Ceo di Ortlieb Martin Esslinger spiega il senso dell’iniziativa: “Presso il nostro sito di Heilsbronn, dove vengono anche prodotti i beni, ripariamo circa 18.000 prodotti ogni anno. La gestione sostenibile è essenziale, è sempre stata parte del Dna di Ortlieb e al tempo stesso rappresenta il nostro impegno. Un altro aspetto del nostro approccio responsabile alla gestione delle risorse coinvolge assicurarsi che i nostri prodotti durino il più a lungo possibile. Di conseguenza, oltre all’uso di materiali durevoli e parti di plastica sostituibili, formiamo sia i nostri partner di distribuzione che i nostri rivenditori in modo da espandere gradualmente questa rete”.

La Repair Week è cominciata il 13 novembre e andrà avanti fino al 3 dicembre 2023. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità di Ortlieb sono disponibili sul sito web https://www.ortlieb.com/sustainability.