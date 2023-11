Canyon Italia Open Day: l’evento per pedalare e acquistare le bici test 2023

Un appuntamento da segnare in calendario per gli appassionati di bici: sabato 25 novembre, dalle 10 alle 18, presso il Vittoria Park a Brembate (Bergamo) il Canyon Italia Open Day darà la possibilità di pedalare (e, volendo, acquistare) le bici test messe a disposizione per l’evento. Si tratta di un’occasione ghiotta per chi vuole “toccare con mano”, mettere alla prova la propria bici preferita della gamma 2023 e comprarla a prezzo scontato nella settimana del Black Friday.

La flotta Canyon 2023

Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di provare l’intera flotta di bici Canyon 2023, dai modelli da corsa alle ebike, passando per le MTB e le gravel. Con oltre 30 modelli tra cui scegliere ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta per trovare quella che potrà diventare una fedele compagna di pedalate.

Sconti esclusivi sulle bici test

Il Canyon Italia Open Day darà dunque la possibilità di acquistare una bici test Canyon della gamma 2023 a prezzi convenienti: i partecipanti all’evento potranno approfittare di sconti esclusivi fino al 30% su bici praticamente nuove, utilizzate soltanto negli eventi test e promosse dai media partner della casa di Coblenza.

Basta scegliere la propria bici preferita, testarla sui percorsi appositamente progettati del Vittoria Park e opzionare l’acquisto durante l’evento stesso.

Canyon Italia Open Day: come partecipare

“L’ingresso è gratuito per chi desidera testare una bici Canyon, e per rendere l’esperienza ancora più piacevole, offriremo un caffè omaggio per darvi la giusta carica presso il bar del Vittoria Park”, si legge nella nota di presentazione dell’evento.

Informazioni

Dove: Vittoria Park, via Liguria 1, 24041 Brembate (Bergamo)

Quando: Sabato 25 novembre, dalle 10 alle 18

Flotta bici disponibili per il test

Bici da corsa : Endurace e Ultimate

: Endurace e Ultimate Bici gravel : Grail e Grizl

: Grail e Grizl MTB front e biammortizzate : Grand Canyon, Neuron, Spectral, Torque, Sender e Stitched

: Grand Canyon, Neuron, Spectral, Torque, Sender e Stitched Ebike: Strive:ON, Roadlite:ON, Pathlite:ON

Tutti i modelli sono disponibili in diverse taglie e allestimenti, e la Canyon Crew sarà presente per aiutare ciascun partecipante a trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni sull’evento si può contattare il servizio clienti Canyon a questo indirizzo