Le Vie Verdi dei Balcani collegano il Danubio all’Adriatico

Il progetto Western Balkans Greenways è un’iniziativa nata dal basso per sviluppare una rete di percorsi ciclopedonali che collegano il fiume Danubio al Mar Adriatico. L’obiettivo del progetto è promuovere il turismo sostenibile, la conservazione ambientale e lo sviluppo comunitario nella regione dei Balcani Occidentali.

L’iniziativa ha creato una rete di Vie Verdi (Greenways), ovvero corridoi di spazio aperto protetto per il tempo libero e la conservazione. Queste greenways sono progettate per offrire percorsi sicuri e panoramici per il trasporto non motorizzato, come il camminare e il ciclismo. Le Greenways dei Balcani Occidentali collegano vari luoghi naturali e culturali, siti storici e comunità lungo il percorso.

Le Vie Verdi dei Balcani

Promuovendo il turismo ecologico, il progetto ha un ulteriore obiettivo di stimolare le economie locali delle regioni coinvolte. Inoltre, Greenways come queste incoraggiano l’attività fisica e uno stile di vita più sano sia per i residenti che per i visitatori.

Le Vie Verdi dei Balcani collegano Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Montenegro

L’Associazione ciclistica Yugo Cycling Campaign di Belgrado e i partner MTBA Mostar della Bosnia ed Erzegovina e Nature Lovers / OKC da Nikšić e Herceg Novi in Montenegro hanno realizzato nel 2022 il progetto “Promozione della rete delle Greenways dei Balcani Occidentali“, con il sostegno del Western Balkans Fund.

Come parte di questo progetto, sono state svolte una serie di attività, tra cui la definizione e la ricerca della rete delle ferrovie dismesse e la creazione di poster promozionali, opuscoli e un sito web. La ciliegina sulla torta del progetto sono stati tre festival di promozione della bicicletta e tre conferenze.

Il concetto di greenways nei paesi dei Balcani Occidentali ha già una lunga storia. Il primo programma degno di nota per la trasformazione di binari ferroviari abbandonati in percorsi ciclopedonali nell’ex Jugoslavia è stato realizzato nella Pet Danica Promenade a Herceg Novi, subito dopo lo smantellamento della ferrovia. Il concetto di greenways è emerso molto più tardi, all’inizio del nuovo millennio. La greenway Parenzana in Istria e la greenway in Erzegovina tra Mostar e Trebinje sono state costruite secondo questi standard, come parte del progetto “Ćiro”, che si sta sviluppando rapidamente.

Come possono essere trasformate le ferrovie dismesse?

Un modo per rivitalizzare le vecchie tratte delle ferrovie dismesse senza grandi investimenti finanziari è convertirle in greenways. Corridoi di mobilità all’insegna del traffico non motorizzato per camminata, ciclismo, pattinaggio, equitazione, sci nordico in inverno, eccetera.

La ristrutturazione degli edifici delle stazioni sarebbe particolarmente significativa e queste strutture, dopo il restauro, potrebbero diventare punti di ristoro e offrire servizi turistici. La rivitalizzazione delle rotte, trasformate in corridoi per la mobilità quotidiana a piedi o in bicicletta, attirando cittadini e turisti sarebbe particolarmente importante per lo sviluppo economico delle zone rurali in aree meno accessibili che si sono spopolate a causa della chiusura delle ferrovie.

Attualmente, il concetto si sta sviluppando principalmente nei paesi del Mediterraneo soprattutto in Spagna.

Anche in Italia questo concetto si sta facendo lentamente strada, perché negli ultimi anni troviamo sempre più informazioni sui percorsi sviluppati sulle ferrovie dismesse [➡️ scopri anche l’Atlante delle Greenways su Linee FS ]

La Conferenza e il Premio Europeo per le Greenways

Il 20 novembre 2023 a Roma si è svolta la Conferenza internazionale dedicata alle greenways e al turismo sostenibile. Questa conferenza, organizzata in concomitanza con la cerimonia di premiazione dell’11° European Greenways Award 2023, è frutto della collaborazione tra l’European Greenways Association, la Rete Ferroviaria Italiana e l’Associazione Italiana Greenways e con il patrocinio di Roma Capitale che ha ospitato l’evento presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

La Greenway dal Danubio all’Adriatico, in Serbia, presentata da YUGO Cycling Campaign, ha vinto il secondo posto nella categoria iniziative esemplari del Greenways Award. La giuria ha dichiarato di aver apprezzato la visione a lungo termine e le diverse sezioni realizzate fino ad oggi, e incoraggia a continuare a unire gli sforzi per attrarre nuovi attori chiave a sostegno della realizzazione del percorso, rafforzando e aprendo nuove opportunità di cooperazione in questi territori.