Il marchio di ebike di Harley-Davidson cambia proprietario

Il marchio di ebike Serial 1, fondato da Harley-Davidson, è stato venduto a LEV Manufacturing, Inc., precedentemente conosciuta come Life Electric Vehicles, Inc. I nuovi proprietari trasferiranno il marchio in Florida e hanno dichiarato che la produzione di tutte le ebike sarà negli Stati Uniti. Serial 1 è un marchio ad hoc sviluppato da Harley-Davidson come startup e successivamente separato in una divisione a sé stante nel 2021. LEV Manufacturing vanta più di 16 anni di esperienza nella costruzione di dispositivi di e-mobility.

Ebike Serial 1 saranno assemblate negli USA

“Serial 1 stabilirà l’assemblaggio delle ebike negli Stati Uniti, perfettamente allineato alla strategia di crescita dell’azienda”, ha annunciato l’azienda in una nota. “La collaborazione di Serial 1 con LEV Manufacturing garantisce il suo impegno per la qualità e le offerte premium delle ebike di Serial 1 saranno mantenute da un team di produzione interno dedicato negli Stati Uniti”.

L’aggiunta di nuovi team di assistenza e supporto negli Stati Uniti è una notizia positiva per i consumatori che vedranno prezzi più bassi per le bici a pedalata assistita in tutta la rete di concessionari e vendite di Serial 1. L’azienda, dal canto suo, ha confermato che l’assemblaggio negli Stati Uniti porterà a prezzi più bassi.

Riduzione dei costi di produzione e prezzi al pubblico più accessibili

“Portare la produzione delle ebike negli Stati Uniti è un passo importante per il marchio Serial 1. Non potremmo essere più entusiasti di annunciare questa acquisizione con un partner perfetto come LEV Manufacturing, che aiuterà Serial 1 a servire meglio i nostri clienti, i concessionari e i partner di distribuzione principali in tutto il mondo. Il beneficio aggiunto di ridurre i costi di produzione e di conseguenza abbassare il prezzo di vendita al pubblico è una vittoria significativa per i nostri consumatori e le nostre partnership”.

Michael Volovitz guiderà il dipartimento vendite e assistenza della Serial 1 Cycle Company come vicepresidente delle vendite.