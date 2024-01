Lazer rinnova il casco Z1 Kineticore: ancora più leggero e performante

L’innovazione nel mondo dei caschi per ciclisti prosegue verso nuovi traguardi: Lazer rinnova il suo modello Z1 Kineticore, che nell’ultima versione ha un peso di soli 220 grammi nella taglia M, posizionandosi come il più leggero sul mercato con protezione dagli impatti rotazionali.

Un casco leggero e performante

Il design iconico dello Z1, indossato da atleti di fama come Andre Greipel sugli Champs-Élysées, è stato mantenuto e ulteriormente migliorato con l’integrazione della tecnologia brevettata Kineticore di Lazer. Questo nuovo modello offre una protezione avanzata dagli impatti rotazionali, ottenendo un punteggio di 5 stelle dall’Istituto Virginia Tech Helmet Lab.

Lazer Z1 Kineticore: come è fatto

La struttura del casco Z1 Kineticore è caratterizzata da prese d’aria posizionate strategicamente, ponti inclinati e un archetto fluttuante, garantendo la miglior ventilazione nella sua categoria senza comprometterne l’aerodinamica. Inoltre, il casco è compatibile con l’accessorio Lazer Aeroshell, che può essere utilizzato per chiudere le prese d’aria, offrendo un vantaggio aerodinamico extra o protezione dagli elementi atmosferici.

Tecnologia

La tecnologia Lazer Kineticore è frutto di oltre dieci anni di Ricerca & Sviluppo e offre una protezione integrata contro gli impatti rotazionali grazie alle zone di deformazione controllata nella struttura interna del casco. Riducendo la quantità complessiva di materiale, si ottiene una migliore ventilazione e un design più leggero, senza compromettere la sicurezza.

Virginia Tech Helmet Lab

Il Virginia Tech Helmet Lab fornisce valutazioni indipendenti a 5 stelle sui caschi, basate su test che identificano quelli che offrono la migliore protezione contro le commozioni cerebrali. Il Lazer Z1 Kineticore ha ottenuto il massimo punteggio, confermando la sua eccellenza in termini di sicurezza.

Il marchio Lazer

Con oltre un secolo di storia, Lazer continua a guidare l’industria dei caschi con innovazione, design e tecnologia all’avanguardia. Orgogliosi delle loro radici belghe, i caschi Lazer sono progettati per ciclisti di ogni livello, unendo universalità e prestazioni di alto livello. L’azienda si impegna anche per un futuro sostenibile, dimostrato dalla riduzione di plastica e dall’uso di materiali riciclati nel nuovo casco Z1 Kineticore.

Nuovo sistema di chiusura

Una novità rispetto al modello precedente è il sistema di chiusura Lazer Advanced RollSys, posizionato sulla parte superiore del casco. Questo sistema offre un adattamento confortevole e sicuro alla testa del ciclista senza punti di pressione, e grazie alla sua posizione, lascia spazio sufficiente anche per chi porta i capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo o chignon.

Casco Lazer K1 Kineticore disponibile in 7 colori

Il casco Lazer Z1 Kineticore offre anche pratici slot di aggancio per mantenere gli occhiali al sicuro e la possibilità di collegare l’accessorio Lazer Universal LED alla parte posteriore del casco per una maggiore visibilità durante le uscite in bicicletta.

Per un tocco di sostenibilità, i cinturini del casco sono realizzati in leggero materiale riciclato e antibatterico, garantendo il massimo comfort di utilizzo. Lazer dimostra il suo impegno per un futuro più sostenibile, riducendo la plastica utilizzata nella costruzione del casco.

Il prezzo di vendita consigliato per il Lazer Z1 Kineticore è di €249,99 ed è disponibile in 7 colori nelle taglie S, M e L.