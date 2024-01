Bikeitalia Live: intervista a Riccardo Truppo, il consigliere no-bici di Milano

Nei giorni scorsi aveva fatto notizia l’uscita del consigliere comunale di Milano Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, che aveva invitato i propri concittadini a non usare la bicicletta: su Bikeitalia avevamo realizzato un video (girato ovviamente in bici) come risposta alle sue affermazioni no-bici.

In un successivo intervento in aula a Palazzo Marino il consigliere Truppo aveva raccolto il nostro invito a confrontarsi pubblicamente sulla questione: per questo stasera – mercoledì 24 gennaio alle ore 21 – il primo appuntamento di Bikeitalia Live, condotto dal direttore editoriale Paolo Pinzuti, sarà proprio con il consigliere no-bici di Milano.

Bikeitalia Live: mercoledì 24 gennaio | h 21:00

Durante l’intervista in diretta social – che sarà trasmessa sui canali YouTube e Facebook di Bikeitalia – si potranno fare domande tramite la chat aperta ai commenti. Intanto, dopo la pubblicazione dell’appuntamento sui social, in redazione sono già arrivati molti spunti di riflessione.

Per non perdersi l’intervista in diretta si può impostare l’avviso cliccando direttamente sull’anteprima della Live: