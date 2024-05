Decathlon cambia fornitore: 51 operai perdono il lavoro nella Bergamasca

Orobica Cicli è un’azienda della provincia di Bergamo che da oltre 40 anni è presente sul mercato offrendo servizi di montaggio biciclette, ruote e componentistica ai produttori di biciclette.

Adv

Il marchio è balzato all’onore della cronaca per la decisione della proprietà di chiudere l’azienda dopo aver perso la commessa da parte di Decathlon a partire dal 31 maggio 2024.

La chiusura di Orobica Cicli è l’ennesimo duro colpo inferto a un settore che, dopo gli anni spumeggianti del post-Covid, adesso si ritrova a fare i conti con un eccesso di offerta che non riesce a rientrare e che sta portando alla riorganizzazione dell’intero comparto industriale a colpi di tagli, chiusure e rilocalizzazioni.

Le responsabilità di Decathlon

Dai social la scure dell’opinione pubblica si è abbattuta sul gigante della distribuzione sportiva, Decathlon, responsabile di aver cancellato le commesse all’azienda bergamasca. Il motivo è che Decathlon è famoso per i propri prezzi aggressivi al pubblico e questi prezzi aggressivi sono spesso figli di grandissime commesse in grado di innescare economie di scala dai margini risicatissimi ma compensati dagli alti volumi. Quando si verifica una crisi di mercato, Decathlon, come qualunque altro soggetto economico, ha il compito di garantire la propria sopravvivenza e, da questo punto di vista, Decathlon ha fatto l’unica cosa razionale: cercare di sopravvivere.

Le responsabilità dell’azienda

Come si evince dal comunicato rilasciato dalle organizzazioni sindacali all’indomani della notizia della prossima chiusura dell’azienda, Orobica Cicli dipendeva per la propria sopravvivenza al 95% dalla commessa di Decathlon. Di base, il management ha deciso di mettere tutte le uova in un solo paniere che, all’improvviso, è caduto per terra. Chiunque decida di affidarsi a un solo cliente non è diverso da chi decide di andare al casinò scommettendo tutto sul nero: prima o poi la pallina è destinata a fermarsi sul rosso.

Decathlon cambia fornitore: Orobica Cicli annuncia la chiusura, dopo oltre 40 anni di attività

Cosa avrebbe potuto fare l’azienda in un momento di crisi? Differenziare, cercare nuovi modelli di business, magari a supporto del comparto del cicloturismo che, lo ricordiamo, nell’ultimo anno è cresciuto del 35%.

Le responsabilità del comparto

Dare tutta la colpa alla proprietà di Orobica Cicli, però, sarebbe scorretto: l’azienda si ritrova a competere in un mercato internazionale che è sempre più competitivo. Il montaggio di componenti e di biciclette è un’attività ad alta intensità di lavoro e il lavoro sappiamo che in Italia ha dei costi altissimi a causa delle tasse che imprese e lavoratori devono pagare allo Stato a cui si aggiungono una serie di altri fattori determinati dallo scarso coordinamento del comparto. Alcuni paesi, come il Portogallo, hanno creato dei distretti industriali destinati alla bicicletta per stimolare la cooperazione tra i vari soggetti. Questo crea economie di scala in grado di attrarre commesse.

Adv

Le responsabilità della politica

Ma la crisi del mondo della bicicletta, chiaramente, non riguarda solamente l’Italia. Per farvi fronte, la Francia ha annunciato lo stanziamento di un fondo da 55 milioni di euro rivolto proprio ai produttori di biciclette per affrontare il periodo di crisi fino a quando il mercato non si sarà normalizzato.

L’esempio della Francia

In Italia, dopo che lo Stato ha distribuito incentivi all’acquisto, oggi le aziende sono lasciate sole ad affrontare l’eccesso di offerta che rischia di trasformarsi in una trappola mortale per tutti coloro che lavorano e operano nel settore, con il risultato che, quando la crisi sarà rientrata, la Francia si ritroverà con aziende floride e competitive, pronte ad affrontare le sfide future e l’Italia dovrà cominciare nuovamente da zero.

E in Italia?

Il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy è troppo impegnato nell’ennesimo programma di rilancio e sostegno del comparto auto per occuparsi dei lavoratori del settore della bicicletta e, d’altronde, quest’ultimo manca della coesione e della determinazione per andare a Roma a chiedere un aiuto per affrontare la più grande crisi che abbia mai colpito coloro che producono, assemblano o vendono biciclette.

Noi non possiamo che esprimere solidarietà alle 51 famiglie bergamasche che adesso si ritroveranno a tirare la cinghia.