Eurobike 2024 guarda con interesse alle innovazioni nel mondo delle ebike e questa conferma arriva anche dal conferimento di premi a 8 ebike – di cui 4 con il Gold Award – celebrando la loro capacità di innovare e ridefinire i rispettivi segmenti di mercato. Questi modelli rappresentano una visione futuristica della mobilità a pedalata assistita e uniscono soluzioni tecnologiche all’avanguardia con sostenibilità e design. Ecco tutte le 8 ebike premiate a Eurobike 2024 (le prime quattro con il Gold Award, a seguire le altre quattro).

1. Orbea Diem 10

La Orbea Diem 10 – un’ebike futuristica per la città – combina sicurezza, comfort e precisione grazie al suo design brevettato del telaio, la tecnologia Diamond-Glide e il sistema di batteria SBS. Il suo sistema di cambio automatico e il design peculiare non la fanno di certo passare inosservata negli ambienti urbani.

Questa ebike stabilisce nuovi standard di sicurezza passiva con l’illuminazione integrata a 360 gradi. Oltre alla sua sofisticazione tecnica, la Diem 10 esemplifica la responsabilità sociale: essendo un’impresa cooperativa, più della metà dell’azienda è di proprietà dei suoi dipendenti. Questo aspetto sottolinea l’impegno di Orbea verso un futuro sostenibile e comunitario.

2. Riese & Müller Carrie Vario

Il design compatto e modulare della cargo bike Carrie di Riese & Müller la rende estremamente versatile e adattabile. La Flex Box pieghevole e bloccabile offre ampio spazio di stoccaggio per due bambini o la spesa. Il telaio è realizzato per l’81% in alluminio riciclato certificato ASI, e gli accessori sono facili da smontare, pulire e riparare, rendendo questa bici un esempio di design circolare e sostenibilità.

La Carrie si distingue per l’alta qualità artigianale e la grande funzionalità. È un vero trasformatore cittadino che risponde efficacemente alle esigenze dei suoi utenti, dimostrando come la mobilità urbana possa essere sostenibile senza compromettere la praticità.

3. Tern Orox

La Tern Orox ridefinisce il concetto di cargo bike, offrendo versatilità su tutti i terreni e in tutte le condizioni climatiche. Dotata di pneumatici voluminosi e di un potente motore Bosch, conquista anche i terreni più difficili, fondendo la robustezza di una mountain bike, la versatilità di una bici da trekking e l’utilità pratica di una cargo bike.

Con un’estetica d’impatto e dettagli pensati con cura, la Orox eccelle in maneggevolezza e prestazioni nonostante le sue dimensioni. Combina praticità e divertimento, segnando una vera innovazione nel settore ciclistico.

4. Ca Go Bike CS

La Ca Go Bike CS è più di una semplice cargo bike: è un veicolo utilitario urbano progettato per gestire con facilità le attività quotidiane. Con il suo design innovativo e le caratteristiche pratiche, può ospitare seggiolini per bambini, casse di bevande e generi alimentari, offrendo al contempo un’esperienza di guida confortevole. Il concetto Triple Load offre uno spazio di stoccaggio versatile, mentre il baricentro basso garantisce una maneggevolezza stabile e agile.

La Ca Go CS si distingue come una performer versatile con un’estetica accattivante e soluzioni di carico intelligenti: una bici pensata per affrontare (e vincere) le sfide quotidiane urbane.

5. Coboc Skye

La Coboc Skye colpisce per il suo design elegante e minimalista e l’artigianato eccezionale. Pesando meno di 20 kg e rimanendo fedele al suo DNA di design “Slim Simple Sleek”, offre una ebike urbana leggera e versatile.

Tra le caratteristiche distintive di questo modello spiccano la copertura della porta di ricarica in acciaio inossidabile magnetico (in attesa di brevetto), e la comunicazione intelligente tra Bosch-SX e Shimano Alfine Di2. Questa bici a pedalata assistita si distingue per la sua facilità di manovra, le funzioni coordinate e l’estetica pulita, bilanciando peso e utilità.

6. Advanced Bikes: RECO Urban

La RECO Urban di Advanced Bikes GmbH impressiona con il suo innovativo e sostenibile processo di produzione del telaio, realizzato mediante stampaggio a iniezione. Composto al 100% da materiale riciclabile, unisce il 40% di fibra di carbonio proveniente dall’industria automobilistica con il 60% di una matrice plastica di alta qualità. Il concetto sostenibile è completato da un design accattivante con linee distintive e transizioni senza soluzione di continuità.

Il motore Bosch Performance SX assicura una guida leggera e confortevole, mentre la trasmissione a cinghia consente una mobilità a bassa manutenzione. La RECO Urban è una bici elegantemente progettata che convince per stabilità e sobria eleganza, modellando il futuro della mobilità urbana in modo sostenibile.

7. i:SY Skyfly E5 ZR F CX

La i:SY Skyfly E5 ZR F CX si distingue per la sua leggerezza e il design minimalista. Pesando solo 18,8 kg, è una delle bici compatte più leggere e rimane estremamente robusta grazie al telaio e alla forcella in carbonio.

Il cambio al mozzo Shimano Nexus a 5 velocità, la trasmissione a cinghia GATES e il potente motore Bosch Performance Line CX con batteria da 545 Wh offrono prestazioni eccezionali e agilità. La luce posteriore con funzione di stop e il sistema di sgancio rapido integrato con protezione antifurto migliorano la sicurezza. Questa è un’eccellente reinterpretazione della utility bike in carbonio, offrendo grande manovrabilità e piacere di guida senza sforzo grazie al suo peso ridotto.

8. Möve Avian

La Möve Avian si presenta come la prima ebike al mondo in titanio con batteria completamente integrata in un design monoscocca. La combinazione di materiali innovativi e tecniche di produzione avanzate dà vita a una bici sia funzionale che esteticamente d’impatto. E dal peso molto ridotto per essere una ebike (11,8 kg per la versione Pure-Line o 13,5 kg per la Tour-Line).

Una tecnologia di giunzione brevettata permette una costruzione del telaio pulita con un potenziale futuro notevole, stabilendo nuovi standard di leggerezza e robustezza. Questo impressionante esempio di ingegneria tedesca, mobilità sostenibile e design curato rende la Möve Avian una esclusiva e-gravel bike adatta tanto agli ambienti urbani quanto ai lunghi tour.

Il futuro della mobilità a pedalata assistita

Questi 8 modelli di ebike premiati a Eurobike 2024 non solo rappresentano il meglio dell’ingegneria e del design attualmente a disposizione, ma dimostrano anche l’impegno concreto verso una mobilità più sostenibile e versatile. E confermano che il presente e il futuro della mobilità a pedalata assistita sono e saranno sempre ricchi di innovazioni.

