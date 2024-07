Decathlon chiude in Svezia

Il colosso francese della vendita di articoli sportivi, Decathlon, ha comunicato che alla fine di questo mese terminerà le sue operazioni in Svezia, patria dell’outdoor. “La situazione economica globale attuale e il suo impatto sulle nostre attività in Svezia ci hanno costretti a prendere questa dolorosa decisione”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda al portale Bike Europe.

L’avventura svedese di Decathlon

Tredici anni fa, Decathlon aveva aperto il suo primo negozio in Svezia, con grandi speranze per un’espansione nel mercato scandinavo. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e l’azienda non ha mai superato i quattro punti vendita nel paese. Già alla fine del 2023, due di questi erano stati chiusi.

Le voci di un possibile ritiro dal mercato svedese si erano intensificate quando, a metà giugno scorso, Ikea aveva annunciato che avrebbe occupato un ampio spazio nel Westfield Mall di Stoccolma, presumibilmente a scapito proprio del negozio Decathlon situato lì. Inoltre la domanda di biciclette in Svezia ha subito un calo significativo a partire dalla metà del 2022, creando alcune difficoltà ai rivenditori del settore, incluso Decathlon.

Decathlon a livello globale

Nonostante la chiusura in Svezia, Decathlon continua a prosperare a livello globale. Nel 2023, i ricavi dell’azienda sono aumentati del 4,4% rispetto all’anno precedente. Le vendite digitali hanno rappresentato il 17,4% dei ricavi totali del gruppo. Alla fine del 2023, Decathlon contava 1.749 negozi in 78 paesi, con un utile netto di 931 milioni di euro.

La dichiarazione ufficiale di Decathlon

La sede centrale di Decathlon in Francia ha rilasciato una dichiarazione riguardo la chiusura in Svezia: “Dopo 13 anni di impegno nel mercato svedese, Decathlon Svezia cesserà le operazioni commerciali entro la fine di luglio 2024, chiudendo sia il negozio nel Mall of Scandinavia sia la piattaforma di ecommerce. Abbiamo costruito un forte rapporto con i nostri clienti svedesi, che ci hanno sempre sostenuto. Tuttavia, l’attuale situazione economica globale ci ha costretti a prendere questa difficile decisione”.

In accordo con i sindacati locali, Decathlon ha firmato un’intesa che prevede supporto per i 58 dipendenti nella transizione verso nuove opportunità lavorative. Inoltre, Decathlon ha assicurato che tutti gli impegni nei confronti dei partner locali saranno rispettati e che le operazioni di assistenza clienti continueranno durante la liquidazione delle attività.

Decathlon continua ad essere un punto di riferimento importante nel mercato globale della vendita di articoli sportivi, nonostante l’uscita dal mercato svedese rappresenti una battuta d’arresto nel suo percorso di espansione internazionale.