“Alimentazione ottimale per il ciclismo”, corso completo online

Il mondo dell’alimentazione e della performance in bicicletta sono strettamente legati tra loro. Purtroppo questo connubio spesso è affollato di diete “fai da te”, metodi privi di qualunque scientificità, consigli controproducenti e molta, moltissima confusione.

Per fare luce sul rapporto tra alimentazione corretta, performance in bici, idratazione e integrazione alimentare Bikeitalia ha creato il corso online: “Alimentazione ottimale nel ciclismo”

Il corso di alimentazione ottimale per il ciclismo Bikeitalia ha l’obiettivo di analizzare nel dettaglio il modo di alimentarsi, di idratarsi e di integrare del ciclista. Verranno delineati i cenni di biochimica dell’esercizio fisico applicato alla bicicletta e poi si andrà a vedere nel dettaglio cosa mangiare prima, durante e dopo l’attività fisica in bici. Inoltre si tratterà il tema del raggiungimento del proprio peso ideale e di come mantenerlo e come monitorare il proprio piano alimentare e migliorarlo in autonomia.

Il corso si svolge online, ha una durata di 5 ore e prevede delle prove pratiche, al fine di poter mettere in atto le conoscenze apprese durante le video lezioni.

Il programma del corso è il seguente:

Parte 1: Alimentazione funzionale al ciclismo

Parte 2: La dieta in sella

Parte 3: Integratori e Sport Food

Parte 4: Gestire il peso corporeo

Parte 5: Monitoraggio e autovalutazione dell’alimentazione

Il relatore del corso è Miranda Valtorta, dietista clinica con Master in “Disturbi dell’alimentazione” e una specializzazione in “Alimentazione per gli sport di endurance” presso l’Istituto Sanis.

Il corso è online attraverso videolezioni, per cui puoi seguirlo al ritmo che preferisci. È possibile poi confrontarsi con il relatore con sessioni dedicate.

Il corso è destinato a:

Ciclisti che vogliono migliorare la propria performance;

Professionisti del settore della nutrizione che vogliono poter seguire al meglio i ciclisti;

Allenatori e preparatori fisici del ciclismo che vogliono poter supportare al meglio anche la parte di alimentazione dei propri atleti.

Per informazioni e per iscriverti clicca qui