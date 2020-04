9 Aprile 2020

HIIT per ciclisti: un nuovo corso online Bikeitalia

L’HIIT (High Intensity Interval Training) è una metodologia di allenamento che intervalla fasi di allenamento ad elevata intensità a fasi di recupero. Gli obiettivi di un allenamento HIIT per ciclisti sono molteplici: miglioramento della capacità aerobica, resistenza al lattato, incremento del VO2max, miglioramento delle capacità di prestazione.

Il corso online “HIIT per ciclisti” è pensato per fornire le competenze per capire come funziona l’HIIT, quali adattamenti provoca a livello fisiologico, come modificare le variabili per ottenere un allenamento su misura e come integrare 10 workout “pronti all’uso” all’interno del proprio piano di allenamento.

HIIT Per ciclisti corso online: come si svolge

Il corso HIIT per ciclisti si svolge online, ha una durata di 2 ore , cui vanno sommate 1 ora per lo studio delle 100 slide.

Il corso si svolge in modalità e-learning libero: una volta iscritto riceverai una mail con i link per accedere ai video e alle slide e potrai seguire il corso alle velocità che vorrai, non ci sono limiti di tempo e il link rimane valido anche dopo aver visionato tutto il corso.

A chi è rivolto

Il corso “HIIT per ciclisti” si rivolge a:

Ciclisti che desiderano migliorare la propria performance

Allenatori di ciclismo che desiderano integrare il piano di allenamento dei propri atleti

Cosa è compreso

N°7 videolezioni per un totale di 2 ore

N° 10 workout “pronti all’uso”

Materiale didattico (slide)

Attestato di partecipazione

Assistenza tecnica con il relatore

HIIT per ciclisti corso online: il programma

Il corso “HIIT per ciclisti” è così strutturato:

Fisiologia dell’attività fisica in bici

Le tipologie di HIIT per ciclisti

I vantaggi dell’HIIT per ciclisti

Le variabili dell’HIIT

Monitorare l’HIIT

HIIT per ciclisti: 10 workout

Come integrare l’HIIT nel proprio piano di allenamento

Per maggior informazioni potete cliccare su questo link: www.bikeitalia.it/corso