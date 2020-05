Arriva Bike-In, il drive-in con le biciclette

30 Aprile 2020

Cinema, teatri, concerti ed eventi sono in profonda crisi a causa dell’emergenza Covid-19 e per tentare di risollevare un comparto economico fondamentale per il nostro paese arriva la proposta di allestire dei Bike-In, ovvero delle proiezioni e degli spettacoli all’aperto e in bicicletta.

Un’idea che risponde alle prime proposte viste sulla stampa nazionale di riportare in auge il drive-in, ovvero la possibilità di recarsi in un luogo in auto e fruirne di tutti i servizi restando comodamente sul sedile della propria macchina: ma occupando spazio, creando assembramenti di auto e con la necessità di riconvertire aree verdi in megaparcheggi.

Ipotesi che nascono per far fronte alla necessità di garantire un distanziamento fisico tra le persone senza rinunciare alla socialità e al mondo dello spettacolo.

Ma sono evidenti alcuni dei vantaggi che il Bike-In permetterebbe di ottenere rispetto al ritorno al vecchio drive-in degli anni ’50: niente traffico, niente inquinamento e capacità dello spazio ospitante più che raddoppiata, non dimentichiamoci infatti che le auto del giorno d’oggi non hanno propriamente le stesse dimensioni di una vecchia Fiat 500…

L’uso delle biciclette in caso di eventi legati al mondo dello spettacolo non è nuovo, con alcune iniziative in cui le due ruote sono state usate per produrre energia per alimentare l’impianto di amplificazione come nel palco a pedali di Greta Thunberg allestito a Roma grazie alla collaborazione con i Têtes de Bois (di cui il cantante/autore Andrea Satta ha ideato il palco a pedali per lo spettacolo Goodbike).

Le tre aziende che hanno lanciato l’iniziativa Bike-In sono già pronte ad allestire le piazzole in modo da mantenere le distanze di sicurezza senza però rinunciare a un’estate di eventi e di spettacoli all’aria aperta.

E allora cosa aspettiamo a programmare i nostri eventi e a viverli in un modo completamente unico e sostenibile per l’ambiente?