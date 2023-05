19 Maggio 2023

Il Giro d’Italia 2023 è in pieno svolgimento ma fin dalle prime tappe ha dovuto affrontare una difficile situazione: da un lato la recrudescenza della pandemia di Covid-19, che ha costretto al ritiro numerosi corridori (tra cui Filippo Ganna) e soprattutto uno dei favoriti per la vittoria finale, Remco Evenepoel (peraltro proprio il giorno dopo che l’OMS aveva dichiarato conclusa l’emergenza, ndr); dall’altro le condizioni meteo estreme che hanno flagellato con pioggia, vento e temperature rigide buona parte dei percorsi fin qui pedalati. La domanda che in molti tra gli addetti ai lavori si stanno facendo è se, alla luce di tutto questo, il Giro d’Italia 2023 debba essere annullato.

© Giro d’Italia

Tappa n. 13 ridotta causa condizioni meteo avverse

E proprio oggi, 19 maggio 2023, la tappa n. 13 Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana è stata ridotta da 207 a 75 chilometri “viste le avverse condizioni meteo, soprattutto nella parte italiana, la Commissione ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l’Extreme Weather Protocol. La tappa 13 viene accorciata con il nuovo km 0 che sarà posto in località Le Chable, all’imbocco della Croix de Couer. Verrà mantenuta la parte finale della frazione”, come sottolineano sul sito ufficiale del Giro d’Italia.

Il Giro d’Italia 2023 dovrebbe essere annullato?

Tra i siti di ciclismo internazionale è Bicycling a ospitare un dettagliato articolo che espone le numerose ragioni secondo le quali la Corsa Rosa edizione 2023 dovrebbe essere annullata: non solo per i tanti ritiri dei ciclisti che hanno sconvolto i pronostici e la classifica, ma anche per la salute e la sicurezza di partecipanti, degli spettatori e delle comunità locali coinvolte; con la pandemia e l’emergenza climatica che – insieme – contribuiscono a creare una “tempesta perfetta” che si abbatte su ciascuna delle tappe del Giro d’Italia 2023 e crea continue difficoltà.

D’altra parte è anche vero che il Giro d’Italia rappresenta un grande evento che muove migliaia di persone, con una storia centenaria che affonda le proprie radici nel ciclismo epico. Un ciclismo fatto di lunghe e affascinanti fughe, caratterizzato da imprese ai limiti dell’umano (e su biciclette che pesavano più del doppio di quelle di oggi, con rapporti durissimi) e che esaltano questo sport fatto di fatica e sudore. E l’annullamento della gara, oltreché un colpo psicologico, avrebbe gravi ricadute negative su tutto il sistema economico e all’indotto che gravita attorno al Giro.

Ipotesi slittamento di una settimana nel 2024

Certo è che, alla luce di quanto accaduto, sia necessario aprire un dibattito e fare delle riflessioni: non più tardi di questa mattina proprio Mauro Vegni, direttore di RCS Corse, ha detto che per la prossima edizione si potrebbe tornare al passato e far slittare di una settimana il Giro d’Italia per farlo concludere nella prima settimana di giugno, sperando in un meteo più clemente (e sfruttando anche gli eventi in calendario come il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, e il 3 giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta, ndr).

© Giro d’Italia

Il dibattito è aperto: spettacolo o salute?

È fondamentale valutare attentamente i rischi e i benefici associati all’organizzazione del Giro d’Italia: i protocolli di sicurezza esistono e devono essere rigorosamente applicati e adattati alla situazione attuale. La salute pubblica deve rimanere, in ogni caso, la massima priorità. Il dibattito sull’annullamento del Giro d’Italia 2023 riflette l’incertezza e le sfide che ancora affrontiamo a causa della pandemia e dell’emergenza climatica (pochi giorni fa in Emilia-Romagna, causa alluvione, annullato il Gran Premio di Formula 1 di Imola di domenica 21 maggio, ndr).

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche estreme, piogge torrenziali, venti forti e temperature insolitamente basse hanno caratterizzato alcune delle prime tappe del Giro d’Italia 2023, mettendo a dura prova la resistenza degli atleti e la sicurezza delle strade. Queste condizioni avverse hanno reso ancor più difficile il percorso, richiedendo una maggiore attenzione e abilità da parte dei ciclisti per affrontare le salite e le discese insidiose. E si sono moltiplicate le cadute, oltreché gli incidenti in gara.

Sull’accorciamento della tappa di oggi, l’ultracyclist Omar Di Felice si è detto d’accordo, sottolineando che la sicurezza e la salute dei corridori deve venire prima di tutto, anche dello spettacolo a tutti i costi: “C’è un limite anche alla sofferenza di chi ha scelto come lavoro uno sport duro come il ciclismo”, ha scritto su Facebook.

Mancano meno di dieci giorni alla conclusione di questo Giro d’Italia 2023 che continua a far discutere: che cosa accadrà da qui fino all’arrivo del 28 maggio a Roma con l’ultimo traguardo ai Fori Imperiali?