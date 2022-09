Parroco celebra messa vestito da ciclista: il vescovo lo richiama - Bikeitalia.it

20 Settembre 2022

Don Fabio Corazzina, parroco di Brescia, l’11 settembre scorso si trovava a Mazara del Vallo per l’iniziativa itinerante a piedi e in bicicletta “Per… corri la Pace”, organizzata dalle Acli bresciane e giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. In quell’occasione Don Corazzina, vestito da ciclista e con una stola arcobaleno al collo, ha celebrato la messa all’aperto per un gruppo di fedeli della ciclocarovana trasmettendola anche in diretta Facebook sul suo profilo:

Il richiamo del vescovo

Questo evento curioso, rimasto in sordina per circa una settimana, lunedì 19 settembre è diventato una notizia di cronaca nazionale in quanto il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada ha inviato al prete-ciclista una lettera di richiamo formale e l’ha resa pubblica: “Ti scrivo con sentimento di profonda amarezza – si legge nella missiva – Sono rimasto sconcertato ed estremamente rattristato. Tu sai quanto io apprezzi la tua sensibilità per i temi sociali e la tua attenzione per i più poveri ed emarginati. Ma in questo caso ti devo invece dire che non condivido quanto hai fatto e che considero molto grave quanto avvenuto”.

“Mi stupisce – continua il vescovo – che tu non abbia pensato alle conseguenze di un simile atto, per altro intenzionalmente portato all’attenzione pubblica attraverso i social. Come non rendersi conto dello sconcerto che avrebbe provocato? Qui occorre fare ammenda e chiedere scusa. Lo faccio io a nome tuo nei confronti di tanti che si sono scandalizzati, e mi aspetto che tu condivida con me questo bisogno. Ti chiedo poi un gesto penitenziale, che esprima la consapevolezza della tua responsabilità e in qualche modo intervenga a riparare quanto accaduto”.

Le immagini di Don Fabio Corazzina che celebra la messa vestito da ciclista a Mazara del Vallo

Chi è Don Fabio Corazzina

Don Fabio Corazzina, classe 1960 e parroco nella diocesi di Brescia dal 1984, è stato in passato anche coordinatore nazionale di Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace. Come prete è molto attivo sui social e nel 2015 era salito agli onori delle cronache per le sue posizioni a favore delle unioni omosessuali e del matrimonio per i sacerdoti. E il 18 marzo 2020, durante la prima ondata della terribile pandemia di Covid-19 che si era diffusa moltissimo proprio nelle zone del bresciano, padre Corazzina aveva girato un video – pubblicato sul canale delle Acli bresciane – davanti alla Leonardo per mettere in contrapposizione il sottofinanziamento cronico della Sanità e le crescenti sovvenzioni per l’industria bellica:

“Negli ultimi dieci anni il sistema sanitario nazionale è stato definanziato di 37 miliardi mentre il sistema militare per la difesa convenzionale è sempre cresciuto. Oggi siamo in grado di costruire F35, bombe, mitragliatrici, pistole, ecc. ma non siamo in grado di realizzare mascherine, ventilatori, ecc. per salvare vite umane. Il Covid-19 con cosa si combatte?”, si chiedeva il parroco bresciano oggi al centro delle polemiche per aver servito messa vestito da ciclista nell’ambito dell’iniziativa itinerante “Per… corri la Pace“.

Al momento Don Fabio Corazzina, a quanto risulta, non ha risposto pubblicamente alla lettera di richiamo del suo vescovo. Ma per venerdì 23 settembre 2022 ha già annunciato la sua presenza in piazza a Brescia per lo sciopero globale per il clima organizzato dal movimento Fridays For Future.

