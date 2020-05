Parma, nuovo impulso alla ciclabilità cittadina nella Fase 2

12 Maggio 2020

Parma riparte dalla bicicletta, a sostenerlo è l’Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi che insieme al collega ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi hanno presentato un piano per accelerare sulla revisione di parte degli itinerari ciclabili della città.

“Abbiamo una grande responsabilità: accompagnare le persone alla ripresa della normalità garantendone la sicurezza e tutelare l’ambiente, salvaguardando l’aria che respiriamo. Questo piano di lavori rappresenta uno straordinario impulso alla ciclabilità che si aggiunge ai tanti interventi di mobilità sostenibile come la micromobilità, la diffusione dell’elettrico, il potenziamento dello sharing, postazioni fisse e virtuali, la valorizzazione delle zone 30, i nuovi posteggi dedicati alle bici, oltre a tante iniziative previste finalizzate ad incentivare l’uso della bicicletta” ha detto Benassi.

I lavori messi in campo prevedono nuovi itinerari a ma soprattutto il miglioramento di quelli già oggi presenti, con interventi di rifacimento del tappetino di asfalto, utilizzando dei pigmenti di colore rosso, il tracciamento di una nuova segnaletica e l’eliminazione delle asperità del terreno.

L’obiettivo è andare a ricucire i 137 km di rete ciclabile già presente, e la costruzione di ulteriori 10 già previsti a bilancio dall’amministrazione comunale.

I primi cantieri riguarderanno lavori per la riqualificazione delle piste ciclabili nella via Gramsci, da piazzale Santa Croce a piazzale Caduti del Lavoro, e via Emilia est, da barriera Repubblica a via Mantova.