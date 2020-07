Da corsista Bikeitalia a meccanico di bici: la storia di Marco

8 Luglio 2020

Dal corso Masterclass in Meccanica Ciclistica di Bikeitalia (il corso più professionalizzante in Italia per meccanici di bici) sono nate 35 nuove attività. 35 nuove officine di bici gestite da persone competenti e appassionate. Marco Cavani è uno di questi, che ha avviato il negozio e officina “Ruota Libera” a Formigine, in provincia di Modena. Scopriamo insieme la sua storia.

Ciao Marco, cosa facevi prima di aprire la tua attività?

Prima di aprire la mia attività lavoravo nel settore dell’automazione industriale come consulente informatico.

Cosa ti ha spinto a lasciare questo lavoro per avviare la tua officina?

Il motivo principale che mi ha spinto a lasciare il mio vecchio lavoro, è stato il venir meno delle motivazioni e di quel “piacere” che a mio avviso si deve necessariamente provare per fare bene il proprio mestiere.

La passione per la bicicletta trasmessami fin da bambino dalla mia famiglia unita mia lunga esperienza come meccanico dilettante, maturata sulle mie biciclette ma anche su quelle degli amici, mi hanno poi dato quella spinta che serve per lasciare un lavoro sicuro o perlomeno che non presenta incognite e intraprendere un’attività tutta da scoprire.

Perché hai deciso di lanciarti proprio sulle biciclette?

Innanzitutto per passione e poi perché ritengo che questo mezzo in futuro avrà una sempre maggiore importanza nella nostra società sia nel tempo libero ma anche come vero e proprio mezzo di trasporto.

Come hai strutturato la tua nuova attività?

Essendo l’attività principale quella delle riparazione e dell’assistenza, ho dedicato la maggior parte dello spazio all’attrezzatura necessaria a svolgere qualsiasi tipo di intervento su qualsiasi tipo di bicicletta.

Un’altra area è dedicata agli espositori degli accessori e ricambi in vendita, ho ricavato inoltre una piccola zona accoglienza dove il clienti possono trovare riviste e libri a tema bicicletta da leggere durante l’attesa o bersi un caffè.

Il lavoro che farai nella tua nuova officina che impronta avrà?

Il lavoro sarà improntato, come dicevo, alla riparazione di tutti i tipi di bicicletta, con specializzazione sulle MTB e bici da corsa di media/alta gamma.

Sarò in grado, sfruttando la mia esperienza come ciclista (e anche grazie alla frequentazione del corso di introduzione alla biomeccanica di Bikeitalia) di fornire un servizio di consulenza non solo al ciclista principiante ma anche a quello evoluto, sia per quanto riguarda il bike fitting sia per la scelta dei ricambi e accessori.

In che misura ti è servito frequentare il corso Masterclass di Bikeitalia?

La frequentazione del corso Masterclass di Bikeitalia è stata molto utile sia nella parte riguardante la progettazione dell’attività e gestione del negozio, argomento sul quale ero largamente impreparato, sia nella parte dedicata alla meccanica che oltre ad insegnarmi cose nuove mi ha mi ha permesso di “misurare” il mio livello di competenza.

Quali sono le tue prospettive per il futuro, più o meno prossimo?

Prospettiva per il futuro prossimo è quella di frequentare corsi dei produttori delle motorizzazioni delle e-bike in modo da poter fornire il servizio di diagnostica e manutenzione di questi sistemi.

Più avanti, magari dopo aver ampliato i negozio, mi piacerebbe trattare accessori e fornire un servizio dedicato al cicloturismo e bikepacking.